FC Barcelone : un opposant à Laporta veut porter plainte contre le Real Madrid

Le candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font, a durci le ton en pleine campagne en annonçant qu’en cas de victoire électorale, son futur exécutif porterait plainte contre la chaîne Real Madrid TV, qu’il accuse d’avoir « altéré la compétition » par ses vidéos critiquant les arbitres avant certains matchs. Cette déclaration s’inscrit dans le climat tendu de l’élection barcelonaise, organisée après une période d’instabilité institutionnelle et financière, où les candidats cherchent à mobiliser les socios en promettant fermeté face aux rivaux et défense de l’image du club.

Le contexte est celui d’un bras de fer croissant entre le Barça et le Real Madrid autour de l’arbitrage en Liga. Les dirigeants catalans dénoncent depuis des mois une pression médiatique madrilène jugée délétère, tandis que le camp madrilène accuse au contraire Barcelone d’avoir historiquement bénéficié de décisions favorables. La sortie de Font transforme cette rivalité sportive et médiatique en enjeu institutionnel potentiel, en laissant entendre qu’un conflit juridique pourrait s’ouvrir entre les deux géants espagnols si les promesses de campagne se traduisent en actes.