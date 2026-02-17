Menu Rechercher
Commenter 9
Liga

FC Barcelone : un opposant à Laporta veut porter plainte contre le Real Madrid

Par Valentin Feuillette
1 min.
Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone @Maxppp

Le candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font, a durci le ton en pleine campagne en annonçant qu’en cas de victoire électorale, son futur exécutif porterait plainte contre la chaîne Real Madrid TV, qu’il accuse d’avoir « altéré la compétition » par ses vidéos critiquant les arbitres avant certains matchs. Cette déclaration s’inscrit dans le climat tendu de l’élection barcelonaise, organisée après une période d’instabilité institutionnelle et financière, où les candidats cherchent à mobiliser les socios en promettant fermeté face aux rivaux et défense de l’image du club.

La suite après cette publicité

Le contexte est celui d’un bras de fer croissant entre le Barça et le Real Madrid autour de l’arbitrage en Liga. Les dirigeants catalans dénoncent depuis des mois une pression médiatique madrilène jugée délétère, tandis que le camp madrilène accuse au contraire Barcelone d’avoir historiquement bénéficié de décisions favorables. La sortie de Font transforme cette rivalité sportive et médiatique en enjeu institutionnel potentiel, en laissant entendre qu’un conflit juridique pourrait s’ouvrir entre les deux géants espagnols si les promesses de campagne se traduisent en actes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier