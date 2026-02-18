La presse émerveillée par le retour en grâce de Désiré Doué, l’extrême colère de Kylian Mbappé en plein match

Désiré Doué voit double

Le PSG l’a emporté dans la difficulté à Monaco et il peut remercier Désiré Doué qui a changé le match avec un doublé et une influence décisive dans le jeu. Réduits à dix après l’expulsion de Golovine, les Monégasques ont subi une seconde période à sens unique. Paris prend ainsi une option sur la qualification avant le retour au Parc des Princes. Le Parisien parle d’un Paris à réaction. Davantage dans la réaction que l’action, cette équipe a de grandes capacités pour remonter les scores. En tout cas, Paris a eu la possession à 80 %, a tiré 30 fois à 7 et a eu deux fois plus d’expected goals. Dans ce match, il y a eu une soirée croisée, comme l’écrit L’Equipe. Touché musculairement, Ousmane Dembélé est sorti tôt. Son remplaçant Désiré Doué a illuminé la rencontre avec un doublé et une implication directe sur l’égalisation. Sa prestation a fait basculer le match en faveur de Paris malgré le contexte tendu après Rennes. C’était ironique de voir que Doué remplace Dembélé, et que ça soit lui qui remette tout en ordre dès son entrée. Après son premier but, une célébration en se bouchant les oreilles, l’air de dire, je n’entends pas les critiques. Est-ce une réaction à tout ce qui s’est passé dans le vestiaire après Rennes ? Notamment vis-à-vis des propos de Dembélé au sujet de l’excès d’individualisme ? Une célébration qui fait débat : Daniel Riolo a dit : "La célébration de Désiré Doué est inappropriée. C’est un peu comme s’il disait à Dembélé de se taire." Alors que Manu Petit pensait le contraire : "Je préfère voir ça, un joueur touché dans son orgueil et qui sort juste après une telle prestation." Finalement, Doué a été l’homme de la soirée. Il en tire forcément une grande satisfaction : « J’essaye de jouer comme d’habitude, a-t-il évacué au micro de Canal+. Ce soir, ça a porté ses fruits. J’ai pu aider l’équipe, c’est mon boulot.»

Kylian Mbappé a pété les plombs

Le Real Madrid a gagné à Benfica mais la rencontre a été marquée par une vive tension après une altercation avec Gianluca Prestianni, accusé d’une insulte raciste présumée. Aucune sanction n’a été prise faute de preuves. On voit le joueur de Benfica cacher sa bouche avec son maillot. Il aurait dit “singe, singe” Vinicius va prévenir l’arbitre et déclenche le protocole. Le match est interrompu, mais a repris 10 minutes après. Mbappé n’a pas lâché Prestianni et lui a répété à plusieurs reprises : “tu es un putain de raciste”. On voit toute la colère chez le joueur du Real Madrid qui défend son coéquipier sur ses images. Et après la rencontre, Mbappé en a remis une couche sur l’Argentin. « Ce gamin là, Prestianni, ne devrait plus jamais être autorisé à jouer en Ligue des Champions. Je ne prétends pas être parfait, mais je ne laisse pas passer ce genre de choses. Ce joueur est jeune, comment peut-on dire de telles choses sur un terrain de football ? On verra bien ce qui se passera. Je n’ai rien contre Benfica, ou son entraîneur, qui est pour moi l’un des meilleurs, et le club est le meilleur du Portugal et l’un des meilleurs de l’histoire. »

Le Barça ne lâche pas son combat contre l’arbitrage

Le FC Barcelone est dans un autre combat que celui de la Ligue des Champions, puisque déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Le combat du jour, c’est sans suspense, l’arbitrage. Anti Varça, titre Mundo Deportivo qui ne se remet toujours pas de l’injustice après la défaite à Gérone. Un match marqué par un piétinement de Claudio Echeverri sur Jules Koundé avant le but décisif. Ni l’arbitre César Soto Grado ni le VAR n’ont jugé utile d’intervenir, malgré les protestations catalanes. Le club dénonce un “deux poids, deux mesures” avec un précédent où un contact plus léger avait annulé un but de Robert Lewandowski. La comparaison alimente un fort malaise dans le vestiaire, convaincu d’une incohérence arbitrale. Cet épisode renforce la tension autour de l’arbitrage déjà critiqué ces dernières semaines. Le média espagnol accuse le coup en disant qu’il y a beaucoup d’arbitres madrilènes pour le Barça. Le FC Barcelone a souvent été arbitré par des officiels liés au comité madrilène cette saison, avec 13 désignations cumulées terrain plus VAR en compétitions nationales, un volume jugé élevé par le club.