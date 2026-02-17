Barça : Lamine Yamal a demandé à Jules Koundé de rester au sol

Battu ce lundi sur la pelouse de Girona (1-2), le FC Barcelone a perdu sa place de leader et laisse ainsi le Real Madrid en tête de la Liga. Mécontents contre plusieurs décisions arbitrales jugées litigieuses, les Catalans ont, encore une fois, crié au scandale pour une faute sur Jules Koundé lors du deuxième but de Gérone.

Claudio Echeverri, qui a marché sur le pied de Jules Koundé, avait lui-même reconnu son erreur : «oui, j’ai marché sur le pied de Koundé, mais ce n’était pas volontaire. Par chance l’arbitre a accordé le but, mais s’il l’avait refusé, j’aurais compris». Et juste après l’action, Lamine Yamal a été aperçu en train de demander à son coéquipier de ne pas se relever du sol après l’action, afin de mettre davantage de pression sur l’arbitre.