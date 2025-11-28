Le maillot du Real Madrid est le plus vendu au monde

Le maillot du Real Madrid connaît un succès retentissant en 2025 et s’impose comme l’un des cadeaux de Noël les plus convoités à travers le monde. Selon une étude de l’agence Euroméricas Sport Marketing, le club madrilène est le premier au monde à avoir vendu plus de 3,1 millions d’exemplaires depuis le début de l’année, grâce notamment à la popularité de joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham. Ce chiffre place le Real Madrid loin devant ses principaux concurrents tels que le Barça, le PSG et le Bayern Munich, qui ont tous dépassé les 2 millions de maillots, mais restent en deçà de la barre des 3 millions.

La suite après cette publicité

Au-delà du succès commercial, ces ventes constituent un pilier majeur de la stratégie économique du club. Selon le dernier rapport financier du Real Madrid, 43 % des revenus de la saison 2024-2025 provenaient du marketing, soit un total de 506,2 millions d’euros, en hausse de plus de 18 % par rapport à l’année précédente selon AS.

Retrouvez les 3 maillots du Real Madrid 2025-26 en promo à - 40 % pendant le Black Friday sur la boutique FOOT.FR