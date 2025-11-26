Menu Rechercher
Ligue des Champions

Jérôme Rothen allume deux joueurs de l’OM après la victoire contre Newcastle

Marseille 2-1 Newcastle

L’OM a gagné, mais tous les feux ne sont pas au vert pour Jérôme Rothen. Au lendemain de la victoire marseillaise face à Newcastle en Ligue des Champions (2-1), l’ancien joueur de Monaco a chargé deux joueurs en particulier : Arthur Vermeeren et Pierre-Emile Højbjerg, à qui il reproche un manque de créativité criant.

«Très bien dans le volume Vermeeren et tout ça, mais je trouve par moment qu’ils doivent mieux faire dans la créativité, juge le consultant de RMC. C’est Bakola qui essaye des choses alors qu’il a 17 ans, que c’est sa première titularisation à l’OM…Si tu comptes sur Bakola pour éclairer le jeu, prendre tes responsabilités… Hojbjerg, si vous êtes contents qu’il ait autant de déchets dans ses contrôles, ses passes, ses duels - où t’as l’impression qu’il est par moment surclassé - bah excusez-moi. Mais Hojbjerg, je l’attendais à un autre niveau.»

