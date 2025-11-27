EdF : la story énigmatique de Karim Benzema sur les Bleus

Ces dernières semaines, Karim Benzema avait relancé le débat sur son rôle en équipe de France. Dans un entretien pour AS, l’attaquant d’Al-Ittihad avait évoqué la très probable arrivée de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus après le Mondial 2026. Et à ce titre, il n’avait pas complètement fermé la porte à un retour. « Je pense que Zidane a tout ce qu’il faut pour y arriver (ndlr : en tant que sélectionneur des Bleus). L’équipe nationale, c’est encore un peu loin, mais on ne sait jamais, je me concentre sur ce que j’ai maintenant. Il l’a prouvé au Real Madrid. Il y a un autre entraîneur maintenant, mais je pense que Zidane est le numéro un ».

Et si le récent procès entre Didier Deschamps et Daniel Riolo a remis le dossier Karim Benzema sur la table, le Ballon d’Or 2022 continue d’alimenter les théories via des messages subliminaux. Sur son compte Instagram, il a ainsi posté une photo en story en équipe de France aux côtés de Franck Ribéry et Nicolas Anelka. Le tout avec une musique du rappeur Rohff : "La fierté des nôtres". À bon entendeur…