Rien ne va plus au Paris FC !

Encore une soirée à oublier pour le Paris FC. Battu à la maison par le Stade Rennais avant la trêve internationale (1-0), les Parisiens mettaient fin à cette 13e journée de Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du LOSC. Et les troupes de Stéphane Gilli se sont lourdement inclinées 4-2, impuissantes face à un Olivier Giroud en feu, bien accompagné par Hamza Igamane. Une nouvelle contreperformance pour les Parisiens qui continuent de dégringoler au classement de la Ligue 1.

Certes, il y avait quelques absences, à l’image d’Otavio ou de Maxime Lopez, alors que Gilli avait décidé de faire des choix, alignant Cafaro en lieu et place de Moses Simon par exemple, mais la copie rendue par les Parisiens a été insuffisante. Et le score aurait pu être encore plus corsé pour eux si Kevin Trapp n’avait pas rendu une belle copie sur sa ligne. Après un début de saison encourageant, le club de la capitale n’a gagné qu’un seul de ses six derniers matchs, collectant au passage quatre défaites sur cette même période.

Des problèmes en défense… et des blessés

Des largesses défensives qui font du Paris FC la troisième pire défense du championnat avec 25 réalisations concédées, avec seulement le barragiste Lorient (27 buts encaissés) et le relégable Metz (30 buts encaissés) qui font "mieux". Les Franciliens ne sont d’ailleurs que trois points au-dessus de la zone rouge. En plus de ces problèmes derrière, l’animation offensive est aussi en berne, dépendant beaucoup des exploits individuels, avec un numéro 9 souvent esseulé. Pire, deux joueurs se sont blessés dimanche soir, à savoir Pierre Lees-Melou et Samir Chergui, deux éléments indispensables pour l’écurie parisienne dont la durée d’absence est encore méconnue.

« Beaucoup de frustration, on était bien dans le match après il y a eu des faits de jeu contre nous. Dans l’ensemble on fait un bon match avec des temps forts et des temps faibles. Nous on voulait rester compact en renforçant notre ligne de quatre avec un milieu qui redescendait dans la défense afin de les perturber. Mais après il y a eu ces faits de jeu, sur les pénalties. On doit avoir plus de constance dans le match et être plus solides dans les deux surfaces. On ne fait pas toujours des matchs aboutis et on a des trous qui nous font défaut. On a un match contre Auxerre qui est important samedi », a expliqué Timothée Kolodziejczak sur Ligue 1+. Heureusement pour le Paris FC, qui a tout de même affronté des rivaux coriaces ces dernières semaines, le calendrier à venir s’annonce un peu plus clément, avec la réception de la lanterne rouge Auxerre, un déplacement au Havre et un match contre Toulouse… avant le derby parisien du 4 décembre.