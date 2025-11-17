Liverpool : Ibrahima Konaté bientôt vendu ?

Depuis plusieurs mois, le Bayern Munich tente de prolonger le contrat de Dayot Upamecano. Mais le Français, qui a un accord verbal avec le Real Madrid, campe sur ses positions. En effet, un désaccord éloigne toujours les deux parties. Pour éviter de se retrouver sur le carreau, les Allemands prospectent. Et ils ont déjà désigné leur priorité si "Upa" ne prolonge pas. En effet, ils fonceront sur Ibrahima Konaté (26 ans).

Des échanges ont déjà eu lieu avec l’entourage du Frenchy, qui sera en fin de contrat à Liverpool en juin prochain. Le défenseur tricolore n’a pas encore fait son choix, lui qui assure ne pas avoir reçu d’offres du LFC. Ce lundi, Bild assure qu’il va bientôt prendre sa décision. La publication allemande assure que si aucun accord n’est trouvé pour une prolongation d’ici au mercato d’hiver, les Reds le vendront. Pour rappel, Konaté aimerait rejoindre le Real Madrid.