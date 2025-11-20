Mercato Nantes : ça bouge déjà pour Tylel Tati

Révélation de ce début de saison en Ligue 1, Tylel Tati n’a pas mis longtemps à s’installer chez les Canaris. En effet, à seulement 17 ans, le défenseur central formé à la Jonelière s’est imposé comme un titulaire indiscutable du FC Nantes, fort de sa maturité, de sa lecture du jeu et d’une étonnante sérénité balle au pied. Repéré dès l’âge de 13 ans avant un passage par Clairefontaine, il n’avait encore jamais évolué chez les professionnels la saison passée, mais dès son arrivée, Luis Castro lui a immédiatement accordé sa confiance. Titulaire lors de ses 11 premiers matchs de championnat, le jeune international tricolore (U18) s’est imposé sans complexe dans l’élite et a signé dans la foulée son premier contrat professionnel jusqu’en 2028. Cette progression fulgurante fait de lui aujourd’hui l’un des espoirs les plus prometteurs du football français à son poste.

Et son ascension n’est logiquement pas passée inaperçue en Europe. Ses prestations solides ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs étrangers, dont certains de tout premier plan. Si le FC Barcelone avait déjà inscrit son nom sur ses tablettes durant l’été dernier, séduit par son profil longiligne (1,92 m), sa vitesse et son sang-froid, le Paris Saint-Germain s’est également positionné ces derniers mois d’après la presse espagnole. Le club parisien, qui observe attentivement sa montée en puissance, le considère comme un potentiel renfort dans la rotation défensive à moyen terme, un profil capable de donner davantage de profondeur à l’effectif derrière Willian Pacho.

La Bayern Munich a sondé le FC Nantes

Mais selon nos informations, la concurrence s’est encore intensifiée ces derniers jours avec l’entrée en scène du Bayern Munich. Le club bavarois s’est renseigné auprès du FC Nantes sur les conditions d’un éventuel transfert du joueur. Une approche qui confirme donc l’intérêt croissant des grands clubs européens. D’autant que la Juventus et l’AC Milan, sont, eux aussi, très intéressés par le natif de Champigny-sur-Marne. Face à ce fort engouement pour la pépite tricolore, les Canaris ont fixé une position ferme : les Nantais réclament au moins 50 millions d’euros pour leur pépite.

Cependant, le FC Nantes ainsi que le clan Tati veulent garder la tête froide. Encore en bac pro commerce, le gaucher est déterminé à poursuivre sa progression dans un cadre qu’il connaît, aucun départ ne sera envisagé avant la fin de la saison. L’objectif est clair : permettre à Tati de boucler une première saison pleine en Ligue 1, d’assumer un rôle croissant dans l’équipe et de continuer à construire les bases d’une carrière appelée à prendre, tôt ou tard, une tout autre dimension. Une approche prudente, mais cohérente au regard de la trajectoire d’un joueur qui, à seulement 17 ans, a déjà fait basculer son avenir dans une autre catégorie.