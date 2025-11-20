Menu Rechercher
Le PSG est clair pour Renato Marin

Renato Marin va rejoindre le PSG @Maxppp

Arrivé libre l’été dernier en provenance de l’AS Rome, Renato Marin poursuit tranquillement son intégration au PSG, où il est vu comme un pari d’avenir, d’après L’Équipe. Bloqué en fin de saison dernière en Italie après avoir refusé de prolonger, le gardien de 19 ans rattrape du rythme entre U23 et échauffements avec les pros. Au club, certains n’hésitent pas à estimer que Paris a « pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge », d’autant qu’il était libre. Formé au Brésil et déjà sacré meilleur gardien du championnat Primavera, il a aussi été titulaire avec l’Italie U19 lors de l’Euro 2024.

Luis Enrique ne manque d’ailleurs pas de souligner ses qualités lors de ses prises de parole : « il a les qualités techniques et physiques, j’aime ses entraînements ». Tiago Pinto, ancien directeur sportif de Rome, le décrit comme un portier « complet, solide dans sa surface et habile avec ses pieds ». Reste à savoir quand une opportunité se présentera dans une hiérarchie dominée par Chevalier et Safonov. Mais en interne, Paris assure que Marin progresse et s’imprègne du style du coach avec sérieux : un développement sur le long terme, sans précipitation.

