Ligue 1

L’aveu de Lucas Chevalier sur le PSG

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Lucas Chevalier @Maxppp

Dimanche matin, Téléfoot va diffuser un entretien avec Lucas Chevalier (24 ans). Le portier du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France va évoquer ses ambitions et ses objectifs, mais aussi ses difficultés rencontrées depuis son arrivée chez les champions de France.

Téléfoot
Pour la première fois depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier s'exprime sur ses ambitions, ses espoirs, mais aussi la difficulté d'être le gardien du club le plus exposé de Ligue 1. 🧤

L’émission diffusée sur TF1 a partagé un petit teaser de cette interview où l’ancien joueur du LOSC se livre sur son nouveau statut et la pression qui va avec. «On me scrute de A à Z. Et voilà, on se rend compte aussi que c’est sans pitié !», a-t-il avoué. En rejoignant le club de la capitale, Chevalier est beaucoup plus exposé mais aussi beaucoup plus critiqué.

Ligue 1
PSG
Lucas Chevalier

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
