L’aveu de Lucas Chevalier sur le PSG
Dimanche matin, Téléfoot va diffuser un entretien avec Lucas Chevalier (24 ans). Le portier du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France va évoquer ses ambitions et ses objectifs, mais aussi ses difficultés rencontrées depuis son arrivée chez les champions de France.
Téléfoot @telefoot_TF1 – 16:20
Pour la première fois depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier s'exprime sur ses ambitions, ses espoirs, mais aussi la difficulté d'être le gardien du club le plus exposé de Ligue 1. 🧤Voir sur X
Rendez-vous ce dimanche à 11h sur TF1 et TF1+. Une exclusivité signée @SaberDesfa.
L’émission diffusée sur TF1 a partagé un petit teaser de cette interview où l’ancien joueur du LOSC se livre sur son nouveau statut et la pression qui va avec. «On me scrute de A à Z. Et voilà, on se rend compte aussi que c’est sans pitié !», a-t-il avoué. En rejoignant le club de la capitale, Chevalier est beaucoup plus exposé mais aussi beaucoup plus critiqué.
