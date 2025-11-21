L’aveu de Lucas Chevalier sur le PSG

Dimanche matin, Téléfoot va diffuser un entretien avec Lucas Chevalier (24 ans). Le portier du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France va évoquer ses ambitions et ses objectifs, mais aussi ses difficultés rencontrées depuis son arrivée chez les champions de France.

L’émission diffusée sur TF1 a partagé un petit teaser de cette interview où l’ancien joueur du LOSC se livre sur son nouveau statut et la pression qui va avec. «On me scrute de A à Z. Et voilà, on se rend compte aussi que c’est sans pitié !», a-t-il avoué. En rejoignant le club de la capitale, Chevalier est beaucoup plus exposé mais aussi beaucoup plus critiqué.