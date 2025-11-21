Matvey Safonov traîné devant la justice par son ex-femme

Que ce soit au PSG ou avec l’équipe nationale de Russie, Matvey Safonov (26 ans) vit des moments compliqués. Malheureusement pour lui, les choses ne vont pas pour le mieux dans sa vie privée. En décembre dernier, nous vous avons expliqué sur notre site que le gardien mène une bataille juridique face à son ex-femme Anastasia Kazachek, avec laquelle il a eu une fille, âgée de 4 ans désormais, et prénommée Maya. Son ex-épouse, dont il est séparé depuis 2021 et qui a la garde de l’enfant, réclamait le versement de sa pension alimentaire. De son côté, le footballeur, qui n’a plus le droit de voir sa fille sans la présence de sa mère, a multiplié les actions en justice contre son ancienne compagne.

Ce vendredi, Sov Sport fait un nouveau point sur la situation. La publication russe indique que Safonov a réglé l’été dernier l’intégralité de ses arriérés de pension alimentaire. Il lui a ainsi versé un peu plus de 700 000 euros. Mais Anastasia Kazachek ne compte pas en rester là puisqu’elle a décidé de traîner Safonov de nouveau face à la justice. Elle réclame près de 66 000 euros supplémentaires au titre de frais de justice. Une information confirmée au média par l’avocat de Matvey Safonov, Maître Andrei Kryuchkov.