PSG : Lucas Chevalier passe aux explications après son début de saison laborieux

Lucas Chevalier tient son match référence sous le maillot du PSG. Face au Havre hier soir (3-0), le nouvel international tricolore a broyé les ambitions des attaquants normands. Auteur de trois arrêts, il a surtout réalisé une intervention phénoménale du bout des gants, sur sa ligne, à la 25e minute de jeu. Sa prestation lui a valu les éloges de la Rédaction FM, qui lui a attribué la meilleure note du match (7,5/10).

Une surprise pour l’intéressé ? Pas tellement si on se fie à ses propos tenus lors d’un entretien accordé à Téléfoot pendant la trêve internationale, et diffusé ce dimanche matin. «Je vais continuer à progresser, à montrer que je suis un grand gardien. Je vais montrer qu’avec mon jeune âge, je peux donner beaucoup et que je vais donner encore plus à l’avenir», a promis celui qui vient de fêter sa première sélection en équipe de France face à l’Azerbaïdjan. «Ca faisait une bonne année que j’étais sur les rassemblements mais je n’avais pas eu ma chance, donc là, je suis officiellement international. C’est une fierté, je regarde un peu le chemin parcouru, avoir sa première sélection à 24 ans… J’espère dans le futur la chanter encore (la Marseillaise) sur le terrain.»

«Être gardien au PSG, ce n’est pas seulement faire des arrêts, parce que c’est ce qu’on a le moins à faire»

Assimiler son nouvel environnement au PSG et y établir ses repères a nécessité un certain temps, mais Chevalier promet de faire les beaux jours de son club. «Je suis confiant pour la suite parce que je sais ce dont je suis capable et ce que je peux apporter au PSG. Luis Enrique dit qu’il est très content de moi : être gardien au PSG, ce n’est pas seulement faire des arrêts, parce que c’est ce qu’on a le moins à faire, limite. On travaille sur de petits détails de placement, d’orientation, de jeu au pied, on essaie de chercher la perfection mais ce sont des choses pas forcément visibles à la télé on va dire.

Je ne pense pas qu’il (Luis Enrique) vient me dire qu’il est content de moi, sans que ce soit vrai. Nous, on a vraiment l’impression d’avancer dans le bon sens, que ça porte déjà ses fruits sur l’équipe et que ce sera encore mieux à l’avenir.» Chevalier a également appris à ses dépens qu’il mettait les pieds dans un environnement nettement plus exposé qu’à Lille. Sa vie est désormais épiée, et chaque mot, chaque geste, et chacune de ses réactions seront désormais scrutées, c’est ce qui lui a d’ailleurs valu une polémique qu’il aurait probablement aimé éviter avec son like pro-RN sur Instagram, qu’il continue d’expliquer par une "maladresse". «Ma vie a changé, j’ai quitté le cocon, on me scrute de A à Z et on se rend compte que c’est sans pitié. Ce sont des choses qu’il faut digérer, il faut un temps pour avancer sereinement». Son match face au Havre doit être le déclencheur attendu.