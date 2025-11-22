Ligue 1 : le PSG s’impose tranquillement contre Le Havre et reprend sa place de leader

De retour après la trêve internationale avec une infirmerie enfin allégée, le Paris Saint-Germain devait reprendre sa place de leader du Championnat devant l’OM et le RC Lens. Pour l’occasion, Luis Enrique décidait de faire tourner son effectif avant le choc contre Tottenham. Zabarnyi était associé à Beraldo en défense centrale et Mayulu débutait dans l’entre-jeu. Après avoir inscrit son premier but avec le Sénégal, Mbaye était titulaire en attaque face à une formation du HAC désireuse de rester sur cinq matches sans défaite.

Rapidement, le PSG prenait logiquement le jeu à son compte, tout en restant brouillon et peu emballant offensivement. Contre le cours du jeu, Kechta s’offrait la meilleure occasion du début de rencontre, mais se frottait à une grosse parade de Chevalier (14e), contesté ces dernières semaines. Et après un tacle raté de Beraldo, le portier tricolore sauvait encore les siens sur sa ligne devant la reprise à bout portant de Ebonog (25e). Mais le PSG s’est ressaisi et un centre décisif de Mendes trouvait Kang-In Lee seul au second poteau pour l’ouverture du score (1-0, 29e).

Lucas Chevalier a fait taire ses détracteurs

De son côté, le HAC ne perdait pas espoir après ce but encaissé, mais Kechta se frottait encore à un Chevalier en passe de réaliser son meilleur match depuis son arrivée au PSG cet été (39e). Malgré sa domination, le PSG ne parvenait pas à faire le break en seconde période et laissait des opportunités à un HAC très joueur. Mais le PSG a ensuite passé la vitesse supérieure à l’heure de jeu et après une belle action que Barcola n’a pas réussi à convertir, Neves pouvait reprendre pour inscrire le deuxième but avec l’aide du poteau droit (2-0, 65e).

Malgré cela, les Havrais n’ont pu faire mieux pour réduire le score, car une belle frappe de Soumaré s’écrasait sur le poteau d’un Chevalier en confiance (70e). Et grâce à une conclusion parfaite de Barcola, bien lancé par Kvaratskhelia en fin de match (3-0, 88e), le PSG s’est imposé et reprend sa place de leader avant un match important en Ligue des Champions avec la réception de Tottenham, mercredi. De son côté, Le Havre (12e) met fin à sa série d’invincibilité et devra se ressaisir contre Lille.