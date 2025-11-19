Menu Rechercher
Le message d’Ousmane Dembélé après la victoire d’Achraf Hakimi au Ballon d’Or africain

Par Jordan Pardon
Achraf Hakimi sous les couleurs du PSG. @Maxppp

Le sacre d’Achraf Hakimi n’a pas laissé indifférent chez ses pairs. Élu Ballon d’Or africain 2025 face à Mohamed Salah, Victor Osimhen ou encore Serhou Guirassy, le latéral droit du PSG est devenu le 5e joueur marocain de l’histoire à remporter cette distinction.

📊DEMBOUZSTATS📊
Ousmane #dembele félicite Achraf Hakimi pour son titre de meilleur joueur africain de l’année !

« Mérité mon frero 🙌🏿❤️ »

IG : o.dembele7
Kylian Mbappé était visiblement heureux, comme en témoigne son message sur Instagram : «Love you bro (je t’aime mon frère). Le roi d’Afrique, bravo mon frère ! Une récompense plus que méritée !» Le Madrilène l’était tout autant qu’Ousmane Dembélé, vainqueur du Ballon d’Or 2025 : «mérité mon frero», a écrit l’international tricolore avec un coeur sur son compte Instagram.

