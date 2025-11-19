Le message d’Ousmane Dembélé après la victoire d’Achraf Hakimi au Ballon d’Or africain

Le sacre d’Achraf Hakimi n’a pas laissé indifférent chez ses pairs. Élu Ballon d’Or africain 2025 face à Mohamed Salah, Victor Osimhen ou encore Serhou Guirassy, le latéral droit du PSG est devenu le 5e joueur marocain de l’histoire à remporter cette distinction.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé était visiblement heureux, comme en témoigne son message sur Instagram : «Love you bro (je t’aime mon frère). Le roi d’Afrique, bravo mon frère ! Une récompense plus que méritée !» Le Madrilène l’était tout autant qu’Ousmane Dembélé, vainqueur du Ballon d’Or 2025 : «mérité mon frero», a écrit l’international tricolore avec un coeur sur son compte Instagram.