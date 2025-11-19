Menu Rechercher
CAF Awards 2025 : la réaction de Kylian Mbappé au sacre d’Achraf Hakimi

Par Maxime Barbaud
Mbappé et Hakimi tout sourire à l'entraînement, au Parc des Princes @Maxppp

Ils jouent dans deux clubs différents maintenant mais restent toujours très amis. Kylian Mbappé a salué et félicité le Ballon d’Or africain d’Achraf Hakimi ce soir sur son compte Instagram. «Love you bro (je t’aime mon frère). Le roi d’Afrique, bravo mon frère ! Une récompense plus que méritée !» suivi de plusieurs drapeaux marocain.

Un message que le latéral droit du PSG appréciera. Depuis leur passage commun dans la capitale française, entre 2021 et 2024, les deux hommes sont devenus inséparables, passant régulièrement du temps ensemble lorsque leur emploi du temps respectif leur permet.

