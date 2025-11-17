Menu Rechercher
Bayern : Alphonso Davies enfin de retour à l’entraînement

Alphonso Davies au Bayern Munich @Maxppp

Le grand retour d’Alphonso Davies sur les terrains approche à grands pas. Le latéral gauche du Bayern Munich a pris part à une partie de l’entraînement collectif, ce lundi, comme le montre la vidéo publiée par le club bavarois sur ses réseaux sociaux. Une première depuis sa rupture du ligament croisé datant du 24 mars dernier, lors d’une rencontre opposant le Canada aux États-Unis (2-1).

Davies a été accueilli par son entraîneur Vincent Kompany, ainsi que par les joueurs non-internationaux et les jeunes joueurs. Il s’est ensuite entraîné avec eux, pendant 30 minutes, avant de poursuivre sa séance individuellement. Selon les médias allemands, son retour est prévu avant la fin de l’année.

