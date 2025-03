Bayern Munich : Alphonso Davies va manquer 6 mois de compétition !

Le virus FIFA a encore frappé. Si le FC Barcelone n’a pas été épargné, notamment avec la blessure de Pau Cubarsi avec l’Espagne, le Bayern Munich a perdu deux joueurs très importants. En effet, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont annoncé ce mercredi matin via un communiqué de presse publié sur leur site officiel les longues absences d’Alphonso Davies et de Dayot Upamecano, qui ont passé la trêve internationale de mars avec le Canada et la France.

La tuile pour Davies

«Le FC Bayern devra se passer d’Alphonso Davies pendant une longue période après la trêve internationale. De plus, Dayot Upamecano sera absent pour les prochaines semaines. Davies a reçu un diagnostic de déchirure du ligament croisé du genou droit après son retour de l’équipe nationale canadienne. Il sera opéré aujourd’hui. Le joueur de 24 ans sera absent du championnat allemand de record pendant plusieurs mois. Upamecano a été diagnostiqué avec des articulations lâches au niveau du genou gauche, ce qui signifie qu’il sera indisponible pour le FC Bayern pendant plusieurs semaines.»

Deux très mauvaises nouvelles pour les Bavarois, qui ont encore de nombreux défis à relever cette saison que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des champions, où ils vont affronter l’Inter Milan en 1/4 de finale au début du mois d’avril. Pour Davies, le coup est rude. Après avoir longtemps hésité entre le Bayern Munich et le Real Madrid, le Canadien, qui était alors en fin de contrat, a finalement accepté de poursuivre l’aventure avec le Rekordmeister le 4 février dernier. Son club s’était empressé d’annoncer la bonne nouvelle.

Le Bayern Munich encaisse ce coup dur

«Alphonso Davies a signé une prolongation de contrat avec le FC Bayern jusqu’au 30 juin 2030. L’international canadien de 24 ans évolue au club depuis la saison 2018/19 après son passage chez les Whitecaps de Vancouver», pouvait-on lire sur le site officiel du Bayern Munich. Un club qui n’avait pas hésité à lui offrir un très gros salaire pour le convaincre de rester. Sa grosse blessure, survenue lors de la victoire 2 à 1 face aux Etats-Unis en Californie en Ligue des Nations, arrive donc à un très mauvais moment. Le directeur sportif de l’écurie allemande, Max Eberl, en a d’ailleurs parlé ce mercredi.

«Malheureusement, pendant les trêves internationales, le risque de retour de joueurs blessés est toujours présent. Cette fois, c’est particulièrement dur pour nous. Les absences d’Alphonso Davies et de Dayot Upamecano sont un coup dur pour le FC Bayern. Phonzy bénéficiera de tout le soutien nécessaire à son retour. Nous suivrons également de près Upa dans les semaines à venir et espérons qu’il sera de nouveau disponible prochainement. Notre effectif est solide et compensera ces absences. Nous allons désormais collaborer encore plus étroitement. Nous avons les qualités pour poursuivre nos grands objectifs.» Il faudra le faire sans Alphonso Davies et Dayot Upamecano.