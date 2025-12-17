Barça : les nombreuses conditions pour la signature de Julián Álvarez

Le Barça continue de suivre de très près Julián Álvarez malgré les difficultés de son recrutement, rapporte Sport. L’attaquant argentin, âgé de 25 ans, reste une cible prioritaire pour renforcer le secteur offensif du club, surtout avec le probable départ de Robert Lewandowski l’été prochain. Cependant, son transfert est loin d’être simple : sa clause libératoire s’élève à 500 millions d’euros, son contrat court jusqu’en 2030 et l’Atlético de Madrid, désormais sous la direction du fonds américain Apollo Sports Capital, dispose de moyens financiers importants pour conserver son joueur.

Pour que l’opération soit envisageable, plusieurs conditions doivent être réunies, dont la volonté du joueur de rejoindre Barcelone et la capacité du club catalan à financer un transfert estimé autour de 100 millions d’euros. Le départ de Lewandowski permettrait d’alléger la masse salariale, mais il faudrait également vendre un autre joueur de renom pour compléter le budget nécessaire. Malgré ces contraintes, le Barça reste confiant dans sa capacité à réunir les éléments nécessaires et n’exclut pas la possibilité de recruter Álvarez pour la saison 2026-2027. Le joueur de l’Albiceleste avait d’ailleurs répondu à la rumeur l’envoyant au Barça.