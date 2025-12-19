Menu Rechercher
Commenter 34
Liga

Barça : Joan Laporta dézingue le Real Madrid dans tous les sens

Par Allan Brevi
1 min.
Joan Laporta avec le Barça. @Maxppp

Joan Laporta a une nouvelle fois allumé le Real Madrid, cette fois lors du dîner de Noël du Barça au Palau Blaugrana. Face aux joueurs, staffs et employés du club, le président blaugrana a dénoncé frontalement ce qu’il considère comme une campagne hostile venue de la capitale espagnole. « Le Real Madrid souffre d’une grave Barcelonite. Elle est désormais aiguë », a-t-il lancé, avant d’enfoncer le clou : « la situation devient incontrôlable. » Pour Laporta, les attaques répétées à l’encontre du Barça visent surtout à masquer les succès sportifs actuels du club catalan.

La suite après cette publicité

Plus incisif encore, le dirigeant barcelonais a directement visé la chaîne du Real Madrid, sans la nommer. « Ce sont les mêmes qui possèdent une chaîne de télévision minable d’où ils déversent des mensonges et empoisonnent l’atmosphère constamment et en permanence », a-t-il asséné. Évoquant « cynisme, arrogance et despotisme », Laporta a affirmé que ces méthodes « bafouent tous les codes de conduite, tant éthiques que moraux ». Avant de conclure, sans détour : « j’avais besoin de me défouler un peu. » Une nouvelle sortie au vitriol qui ravive encore un peu plus la guerre médiatique entre le Barça et le Real Madrid.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (34)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier