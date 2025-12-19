Barça : Joan Laporta dézingue le Real Madrid dans tous les sens

Joan Laporta a une nouvelle fois allumé le Real Madrid, cette fois lors du dîner de Noël du Barça au Palau Blaugrana. Face aux joueurs, staffs et employés du club, le président blaugrana a dénoncé frontalement ce qu’il considère comme une campagne hostile venue de la capitale espagnole. « Le Real Madrid souffre d’une grave Barcelonite. Elle est désormais aiguë », a-t-il lancé, avant d’enfoncer le clou : « la situation devient incontrôlable. » Pour Laporta, les attaques répétées à l’encontre du Barça visent surtout à masquer les succès sportifs actuels du club catalan.

Plus incisif encore, le dirigeant barcelonais a directement visé la chaîne du Real Madrid, sans la nommer. « Ce sont les mêmes qui possèdent une chaîne de télévision minable d’où ils déversent des mensonges et empoisonnent l’atmosphère constamment et en permanence », a-t-il asséné. Évoquant « cynisme, arrogance et despotisme », Laporta a affirmé que ces méthodes « bafouent tous les codes de conduite, tant éthiques que moraux ». Avant de conclure, sans détour : « j’avais besoin de me défouler un peu. » Une nouvelle sortie au vitriol qui ravive encore un peu plus la guerre médiatique entre le Barça et le Real Madrid.