Liverpool : Arne Slot clôt la polémique Salah

Les folles déclarations de Mohamed Salah sur son entraîneur Arne Slot, son temps de jeu et son avenir à Liverpool, après le match face à Leeds, ont mis le feu au club de la Mersey, qui a finalement su l’éteindre. Le manager néerlandais a d’abord sanctionné sportivement le joueur en ne l’incluant pas dans le groupe pour affronter l’Inter, mais il l’a ensuite relancé face à Brighton, en le faisant entrer en jeu (avec une passe décisive à la clé pour l’Egyptien). Salah est désormais parti à la CAN, et Slot assure que la polémique est derrière eux.

« J’ai dit la semaine dernière que les actes valent mieux que les paroles et on est passés à autre chose. Il était dans le groupe et j’ai fait entrer le joueur en jeu en premier. Maintenant, il est à la CAN et il joue des matchs importants, pour lui-même et pour son pays. C’est juste pour eux, mais aussi pour nous, car nous allons jouer des matchs très importants, que toute l’attention soit portée sur lui là-bas et que mes commentaires sur son passage à Liverpool ne viennent pas perturber son jeu. On est passés à autre chose après l’interview de Leeds et il a joué contre Brighton », a-t-il déclaré en conférence de presse, alors que Liverpool veut poursuivre son regain de forme sur la pelouse de Tottenham ce samedi.