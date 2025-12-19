Liverpool : Arne Slot clôt la polémique Salah
Les folles déclarations de Mohamed Salah sur son entraîneur Arne Slot, son temps de jeu et son avenir à Liverpool, après le match face à Leeds, ont mis le feu au club de la Mersey, qui a finalement su l’éteindre. Le manager néerlandais a d’abord sanctionné sportivement le joueur en ne l’incluant pas dans le groupe pour affronter l’Inter, mais il l’a ensuite relancé face à Brighton, en le faisant entrer en jeu (avec une passe décisive à la clé pour l’Egyptien). Salah est désormais parti à la CAN, et Slot assure que la polémique est derrière eux.
« J’ai dit la semaine dernière que les actes valent mieux que les paroles et on est passés à autre chose. Il était dans le groupe et j’ai fait entrer le joueur en jeu en premier. Maintenant, il est à la CAN et il joue des matchs importants, pour lui-même et pour son pays. C’est juste pour eux, mais aussi pour nous, car nous allons jouer des matchs très importants, que toute l’attention soit portée sur lui là-bas et que mes commentaires sur son passage à Liverpool ne viennent pas perturber son jeu. On est passés à autre chose après l’interview de Leeds et il a joué contre Brighton », a-t-il déclaré en conférence de presse, alors que Liverpool veut poursuivre son regain de forme sur la pelouse de Tottenham ce samedi.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer