La photo polémique du banc du Real Madrid

Le Real Madrid s’est qualifié difficilement pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi après sa victoire 3-2 face à Talavera, 19e de troisième division. Une performance loin d’être convaincante, marquée par des erreurs arbitrales contestées, dont un penalty accordé à tort et une sortie de Lunin qui aurait pu valoir un penalty. Malgré tout, l’équipe de Xabi Alonso a atteint son objectif, et l’entraîneur espagnol, fragile depuis plusieurs semaines, a salué l’objectif rempli tout en soulignant le manque de constance de ses joueurs. « Conclure les matchs, car tout peut arriver. Il faut être plus mûrs », a-t-il déclaré en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Si le score a été serré, l’image du banc du Real Madrid a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux. Alors que le match a été tendu, certains joueurs comme Vinicius, Mastantuono, Güler ou encore Endrick ont été aperçus en train de rire et de plaisanter, contrastant avec l’inquiétude visible de Xabi Alonso. Cette scène a été largement commentée par la presse et les fans, qui pointent du doigt le décalage entre la gravité du match et l’attitude des joueurs sur le banc. De son côté, Mbappé était quant à lui titulaire et donc non concerné par ces réactions.