Real Madrid : les mots forts de Kylian Mbappé pour Cristiano Ronaldo après sa soirée extraordinaire

C’était la soirée de Kylian Mbappé. Ce samedi, le Real Madrid s’est imposé tranquillement contre le Séville FC (2-0) afin de revenir à un point du leader catalan. Après un premier but signé Bellingham, Kylian Mbappé a doublé la mise sur penalty avec un but qui aura marqué l’histoire du tricolore au Real Madrid. En effet, il s’est offert son 30e but de la saison en club, sur penalty, mais surtout son 59e en 2025. Une performance majuscule, qui lui permet d’égaler le record historique de Cristiano Ronaldo pour un joueur du Real Madrid, datant de 2013.

Lors de sa célébration, l’international français a rendu hommage à la légende portugaise, son idole. «C’est incroyable de réaliser un tel exploit dès ma première année, comme Cristiano, mon idole, le meilleur joueur de l’histoire du Real Madrid. Cette célébration est pour lui ; je tenais à le remercier car il a toujours été formidable avec moi, il m’a aidé à m’adapter à Madrid, et c’est génial de contribuer aux victoires du Real», a expliqué Mbappé après la rencontre, en souhaitant à son ami de belles fêtes de fin d’année.

Kylian Mbappé est aux anges

Avant de revenir sur sa performance de la soirée, le jour de son anniversaire «C’est un jour spécial, car c’est mon anniversaire. Depuis tout petit, je rêve de jouer un match professionnel le jour de mon anniversaire, et encore plus pour mon équipe de rêve (…) au Bernabéu, tous les supporters du Real Madrid à travers le monde veulent la même chose en 2026. Nous devons montrer que ce ne sont pas que des paroles en l’air et que nous donnons tout pour ce blason», a ajouté le Français au micro de RMTV.

Enfin, Kylian Mbappé a promis de grandes choses pour 2026 et pour le Real Madrid. «L’objectif était de terminer l’année sur une victoire. Nous avons eu du mal à gagner lors des derniers matchs de championnat, nous allons donc prendre des vacances pour nous reposer et passer du temps en famille, et revenir en 2026 avec l’envie de remporter des titres. Nous allons commencer par la Supercoupe d’Espagne, qui se joue rapidement et nous devons être prêts». Kylian Mbappé aura une grande année en 2026, avec la possibilité d’aller également chercher une Coupe du monde 2026 avec les Bleus.