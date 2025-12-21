Menu Rechercher
Le message d’Emmanuel Macron avant la CAN

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mbappé, Macron et Tamim ben Hamad Al Thani @Maxppp

La CAN débute officiellement dans quelques minutes. Au Maroc, plusieurs équipes ont l’occasion de remporter le trophée continental et le mois s’annonce divertissant avec de nombreuses nations qui sont attendues au tournant. En attendant, les Lions de l’Atlas, favoris de la compétition, disputent le premier match de la compétition ce dimanche soir face aux Comores (20h).

Emmanuel Macron
Bientôt le coup d’envoi de la CAN !

L’Afrique va faire vibrer les stades et nos cœurs. Au Maroc qui organise, grande nation de football, et à toutes les équipes en compétition : bonne chance et que le jeu parle !
L’occasion pour Emmanuel Macron de souhaiter une bonne compétition à toutes les équipes engagées sur X : «bientôt le coup d’envoi de la CAN ! L’Afrique va faire vibrer les stades et nos cœurs. Au Maroc qui organise, grande nation de football, et à toutes les équipes en compétition : bonne chance et que le jeu parle !»

