CAN 2025 : la Tanzanie crie au scandale d’arbitrage maison en faveur du Maroc !

Ce fut peut-être un peu plus difficile que prévu, mais le boulot est fait. Dimanche après-midi, au stade Moulay Abdellah de Rabat, les Lions de l’Atlas se sont imposés 1-0 contre la Tanzanie et ont donc obtenu leur ticket pour les quarts de finale de leur compétition. Un match marqué par le retour dans le onze titulaire d’Achraf Hakimi, alors que c’est Brahim Diaz qui a délivré les siens, profitant d’ailleurs d’un service du Parisien (63e).

Une victoire qui était attendue, tant les hommes de Walid Regragui étaient favoris, mais qui fait tout de même un peu polémique. Et pour cause, selon bon nombre d’observateurs, la Tanzanie aurait dû bénéficier d’un penalty en fin de match suite à un contact d’Adam Masina sur Iddy Nado. Boubou Traoré, arbitre de la rencontre, n’est pas allé se servir de la VAR pour valider - ou non - sa décision de ne pas indiquer le point de penalty. Une décision qui fait donc énormément parler, et qui a provoqué la colère des Tanzaniens.

Les Tanzaniens l’ont mauvaise

« Ce n’était pas de l’énervement, je suis sous le coup de l’émotion. J’ai demandé à l’arbitre pourquoi il n’a pas demandé à aller au VAR. Je pense que tout le monde l’a vu. Je ne juge pas l’arbitre, je n’étais pas satisfait, ni d’accord, avec beaucoup de ses décisions mais il administre la justice dans le match », a par exemple lancé Miguel Angel Gamondi, le sélectionneur espagnol de la Tanzanie.

« Partout ailleurs sur le terrain, l’arbitre a sifflé des fautes de ce genre, pendant tout le match. Certains diront que c’est excessif mais s’il le fait ailleurs sur le terrain, je pense qu’il doit le faire aussi dans la surface de réparation. Je pense que c’était injuste », a pour sa part lancé Haji Mnoga, alors que les fans et les médias sont eux aussi furieux. « Tout au long du match, plusieurs décisions marginales ont semblé favoriser le Maroc. Les joueurs et supporters tanzaniens avaient droit à un duel équitable et équilibré », indique par exemple le média tanzanien The Citizen. Voilà qui ne va pas arranger les critiques sur l’arbitrage en Afrique et les théories du complot sur un possible arbitrage maison pour le Maroc…