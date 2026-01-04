Menu Rechercher
1 - 0
terminé
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 8èmes de finale
Maroc
1 - 0
MT : 0-0
terminé
Tanzanie
Temps forts
64'
1 - 0
Brahim Díaz (PD A. Hakimi)
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Flag Maroc A. Hakimi 8.5 #2 Flag Maroc Brahim Díaz 8.4 #3 Flag Maroc N. Aguerd 7.9 Voir le classement complet
#1 Flag Maroc A. Ezzalzouli 7.6 #2 Flag Maroc A. Hakimi 7.5 #3 Flag Maroc I. Saibari 7.4 Voir le classement complet
Note les joueurs
La suite après cette publicité

Statistiques

Possession 71% Maroc Tanzanie
Tirs 12 8 3 4 1 4
Grosses occasions créées 67% Tanzanie 2 Maroc 1
Compositions Maroc 4-2-3-1 Tanzanie 3-4-1-2

Prono

Qui va gagner ?
1 MAR N NUL 2 TAN
899 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Tanzanie Selemani Mwalimu Abdallah 2 #2 Flag Maroc Ez Abde 1
Tirs (%)
#1 Flag Maroc Ez Abde 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Maroc Brahim Díaz 2 #2 Flag Maroc Ez Abde 2
Fautes subies
#1 Flag Tanzanie Simon Msuva 4 #2 Flag Maroc Ez Abde 4 #3 Flag Maroc Noussair Mazraoui 3
Ballons touchés
#1 Flag Maroc Achraf Hakimi 109 #2 Flag Maroc Nayef Aguerd 101
Tirs (%)
#1 Flag Maroc Ayoub El Kaabi 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Maroc Brahim Díaz 4 #2 Flag Tanzanie Haji Mnoga 4 #3 Flag Tanzanie Simon Msuva 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Maroc Nayef Aguerd 6/7 86% #2 Flag Maroc Ez Abde 12/15 80% #3 Flag Maroc Adam Masina 5/7 71%
Interceptions
#1 Flag Tanzanie Feisal Salum 2 #2 Flag Tanzanie Ibrahim Hamad 2 #3 Flag Maroc Achraf Hakimi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Maroc Adam Masina 4/4 100% #2 Flag Tanzanie Simon Msuva 2/2 100% #3 Flag Tanzanie Ibrahim Hamad 6/8 75%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Maroc Brahim Díaz 0/12 0% #2 Flag Tanzanie Selemani Mwalimu Abdallah 0/10 0% #3 Flag Tanzanie Feisal Salum 0/8 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Tanzanie Selemani Mwalimu Abdallah 0/3 0% #2 Flag Maroc Brahim Díaz 0/3 0% #3 Flag Tanzanie Feisal Salum 0/3 0%
Passes (%)
#1 Flag Maroc Adam Masina 67/72 93% #2 Flag Maroc Ismael Saibari 33/36 92% #3 Flag Maroc Nayef Aguerd 82/90 91%
Corners et centres réussis
#1 Flag Maroc Achraf Hakimi 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag Maroc Achraf Hakimi 30 #2 Flag Maroc Bilal El Khannouss 27 #3 Flag Maroc Noussair Mazraoui 21

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
N
V
V
V
N
N
D
D
D
Rencontres précédentes
100% 5 Victoires 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Top commentaires

Progamer Yt 19:00 En tant que marocain, c'est un scandale 6 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)

Match Maroc - Tanzanie en direct commenté

8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations - dimanche 4 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Maroc et Tanzanie (Coupe d'Afrique des Nations, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Maroc et Tanzanie. Ce match aura lieu le dimanche 4 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Maroc et Tanzanie.

On en parle

Arbitres

Boubou Traoré arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Koffi Jonathan Ahonto arbitre assistant
Modibo Samake arbitre assistant
Samuel Uwikunda quatrième arbitre
Djibril Camara arbitre VAR
Issa Sy arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Prince Moulay Abdallah Rabat
Stade Prince Moulay Abdallah
  • Année de construction : 1983
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68700
  • Affluence moyenne : 17166
  • Affluence maximum : 63000
  • % de remplissage : 31

Match en direct

Date 04 janvier 2026 17:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code MAR-TAN
Zone Afrique
Équipe à domicile Maroc
Équipe à l'extérieur Tanzanie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Maroc et Tanzanie ?

Maroc a remporté la rencontre sur le score de 1-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Maroc et Tanzanie en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Maroc Tanzanie en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Maroc et Tanzanie ?

Maroc : le coach W. Regragui a choisi une formation en 4-2-3-1 : Y. Bono, N. Mazraoui, A. Masina, N. Aguerd, A. Hakimi, B. El Khannouss, N. El Aynaoui, A. Ezzalzouli, I. Saibari, Brahim Díaz, A. El Kaabi.

Tanzanie : de son côté, l'équipe dirigée par M. Gamondi évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : H. Masalanga, I. Hamad, B. Mwamnyeto, D. Job, M. Hussein, N. Miroshi, A. Msanga, H. Mnoga, F. Salum, S. Abdallah, S. Msuva.

Qui arbitre le match Maroc Tanzanie ?

Boubou Traoré est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Maroc Tanzanie ?

Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay Abdallah.

Quelle est la date et l'heure du match Maroc Tanzanie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.

Qui a marqué le but pour Maroc ?

Un seul but a été inscrit pour Maroc par Brahim Díaz 64'.

Top commentaires

Progamer Yt 19:00 En tant que marocain, c'est un scandale 6 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier