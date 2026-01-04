Notes des joueurs
Match Maroc - Tanzanie en direct commenté
8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations - dimanche 4 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Maroc et Tanzanie (Coupe d'Afrique des Nations, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Maroc et Tanzanie. Ce match aura lieu le dimanche 4 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Maroc et Tanzanie.
- Quel est le résultat du match entre Maroc et Tanzanie ?
Maroc a remporté la rencontre sur le score de 1-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Maroc et Tanzanie en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Maroc Tanzanie en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Maroc et Tanzanie ?
Maroc : le coach W. Regragui a choisi une formation en 4-2-3-1 : Y. Bono, N. Mazraoui, A. Masina, N. Aguerd, A. Hakimi, B. El Khannouss, N. El Aynaoui, A. Ezzalzouli, I. Saibari, Brahim Díaz, A. El Kaabi.
Tanzanie : de son côté, l'équipe dirigée par M. Gamondi évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : H. Masalanga, I. Hamad, B. Mwamnyeto, D. Job, M. Hussein, N. Miroshi, A. Msanga, H. Mnoga, F. Salum, S. Abdallah, S. Msuva.
- Qui arbitre le match Maroc Tanzanie ?
Boubou Traoré est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Maroc Tanzanie ?
Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay Abdallah.
- Quelle est la date et l'heure du match Maroc Tanzanie ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.
- Qui a marqué le but pour Maroc ?
Un seul but a été inscrit pour Maroc par Brahim Díaz 64'.