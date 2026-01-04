CAN 2025 : le Maroc sort difficilement la Tanzanie mais file en quarts !

Suite des 8es de finale de cette CAN 2025 avec le Maroc qui affrontait la Tanzanie dans son stade Moulay Abdellah. Sur le papier, cette affiche était largement déséquilibrée entre une formation marocaine, à domicile, et favorite pour le sacre finale et une équipe de la Tanzanie qui a réussi à se qualifier pour la suite de la compétition avec deux petits points (deux nuls et une défaite). Pour ce match, Walid Regragui était privé d’Azzedine Ounahi, blessé à l’entraînement hier soir et out pour le reste de la compétition. Mais le sélectionneur marocain pouvait compter sur le retour dans le onze d’Achraf Hakimi, titulaire à droite.

Sa présence envoyait Noussair Mazraoui en tant que latéral gauche et le jeune Anass Salah-Eddine, pourtant excellent, sur le banc. Pour les Lions de l’Atlas, qui n’ont gagné qu’un seul match à élimination directe en CAN depuis 2004, il fallait rester concentré et ne pas trembler face à une équipe de Tanzanie qui allait forcément tout faire pour perturber l’adversaire. Et c’est ce qui s’est passé dès le début de match avec un Maroc, tétanisé et qui laissait le ballon à l’adversaire. La Tanzanie se procurait même la première grosse occasion du match mais la tête de Msuva, à bout portant, ne trouvait pas le cadre (3e). Une piqure de rappel pour une équipe du Maroc qui était dans le dur.

Le Maroc a lutté

Brouillone avec le ballon, l’équipe emmenée par Brahim Diaz avait du mal à se montrer dangereuse et l’une de ses premières occasions, qui s’était soldée par un but hors-jeu de Saibari, arrivait après près d’un quart d’heure de jeu. La Tanzanie se positionnait en bloc et essayait aussi de maximiser les temps morts probablement pour faire douter le Maroc et essayer d’aller jusqu’en prolongations. Le plan semblait plutôt bien mené par cette équipe tanzanienne qui revenait au vestiaire ave le 0-0 et très peu d’occasions concédées. Achraf Hakimi semblait assez emprunté physiquement et loin de son rythme habituel.

On commençait alors à se demander si le Maroc n’allait pas finir par réellement douter alors que les occasions se faisaient rares et que les attaquants faisaient preuve d’une certaine maladresse devant le but. Ayoub El Kaabi loupait quelques opportunités sur des centres et Hakimi voyait son coup franc s’écraser sur la barre (60e). Mais c’est logiquement que le Maroc finissait pas trouver la failel grâce à l’homme providentiel : Brahim Diaz. L’ailier marocain se jouait du défenseur et envoyait une frappe premier poteau que le portier tanzanien ne pouvait repousser (1-0, 63e). Soulagé, le Maroc respirait un bon coup mais se faisait tout de même peur en fin de rencontre laissant le cuir à la Tanzanie (avec une action litigieuse en fin de rencontre d’Adam Masina). Mais le plus dur est fait ! Le Maroc met fin à sa malédiction dans les matches à élimination directe en CAN et affrontera le vainqueur de Cameroun - Afrique du Sud.