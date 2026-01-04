Menu Rechercher
CAN 2025, Maroc : la sortie forte de Walid Regragui sur la blessure d’Ounahi

Par Hanif Ben Berkane
Walid Regragui avec le Maroc @Maxppp
Maroc 1-0 Tanzanie

C’est la très grosse mauvaise nouvelle de la soirée pour le Maroc. Si les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN 2025, ils ont appris la blessure d’Azzedine Ounahi et son forfait jusqu’à la fin de la compétition. Le numéro 8 s’est blessé à l’entraînement et il est apparu en béquilles à la descente du bus. Et en conférence de presse, après la rencontre, Walid Regragui a annoncé la mauvaise nouvelle.

«Azzedine souffre d’une déchirure au mollet. Sa cicatrice s’est rouverte, ce qui l’empêchera de poursuivre la CAN. Il sera indisponible pendant six à huit semaines. C’est un vrai choc pour nous, car nous avons perdu l’un de nos leaders techniques. Sa blessure a beaucoup affecté le groupe. Il est très important pour l’équipe. Il a pleuré comme un enfant, et cela a forcément tendu les joueurs.»

CAN
Maroc
Azzedine Ounahi

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Azzedine Ounahi Azzedine Ounahi
