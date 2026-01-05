L2 : Dunkerque surclasse Montpellier et reste au contact du top 5

Sixième de Ligue 2, Dunkerque se déplaçait sur le terrain de la Mosson pour affronter Montpellier (9e) pour la fin de cette 18e journée. Avant la rencontre, un hommage a été rendu à Jean-Louis Gasset, légende du club montpelliérain. Très rapidement, les Dunkerquois d’Albert Sanchez ont mis à mal les Héraultais de Zoumana Camara. Très en vue depuis le début de la saison, et courtisé par de nombreuses écuries de Ligue 1, Gessime Yassine permettait aux visiteurs de rapidement prendre les commandes de ce match (6e, 0-1).

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Montpellier V N D V D Dunkerque D V V V N

En seconde période, le Marocain de 20 ans se muait en passeur pour Vincent Sasso (57e, 0-2) avant que Thomas Robinet ne consolide l’avance de l’USLD (68e, 0-3). Alexandre Mendy a réduit l’écart en fin de partie (83e, 1-3), sans pour autant faire douter Dunkerque, qui a enchaîné un 8e match sans défaite en L2. Au classement, le club nordiste revient à un point du Mans, cinquième, et à deux unités du Stade de Reims, deuxième.