Mercato L1 : ça s’accélère pour Gessime Yassine

Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand un joueur de Ligue 2 martyrise un international anglais confirmé comme Ben Chilwell pendant 90 minutes en Coupe de France, les recruteurs arrêtent de prendre des notes et sortent le carnet de chèques. C’est exactement ce qui arrive à Gessime Yassine. Étincelant face à Strasbourg le week-end dernier (un penalty provoqué, des reins brisés), l’ailier dunkerquois a confirmé ce que beaucoup pressentaient depuis son match référence face au PSG au printemps dernier : la Ligue 2 est devenue bien trop petite pour lui.

La cote du joueur a explosé ces derniers mois. Grand artisan du sacre historique du Maroc à la Coupe du Monde U20 (2 buts, 3 passes décisives), Yassine a changé de statut. Il n’est plus un espoir, il est une cible prioritaire. Sa capacité d’élimination en un contre un et sa faculté à hausser son niveau de jeu dans les grands rendez-vous (PSG, Strasbourg, Mondial U20), son statut de meilleur passeur de Ligue 2, séduisent l’Europe entière.

Monaco et Strasbourg, des candidats très sérieux

Selon nos informations, nous ne sommes plus au stade de la prise de renseignements. Les négociations ont débuté entre les clubs. Le dossier ne traînera pas et devrait se décanter dès les premiers jours de janvier. La liste des prétendants donne le tournis. En Ligue 1, hormis le PSG la plupart des clubs de haut de tableau de Ligue 1 ont pris la température, mais à l’heure où on écrit ses lignes, Monaco est chaud, tout comme Strasbourg qui suit le joueur depuis de nombreuses semaines comme nous vous l’avions d’ailleurs révélé. Le club alsacien, aux premières loges pour constater les dégâts dimanche dernier, a sans doute demandé à Chilwell ce qu’il pensait du prodige marocain.

Mais la concurrence est féroce à l’étranger. Le Borussia Mönchengladbach, le Werder Brême, le groupe Red Bull et Villarreal ont tous avancé leurs pions. Ils sont séduits par sa marge de progression immense. L’Arabie Saoudite, fidèle à sa nouvelle stratégie de recruter des pépites francophones (après Zeze et Bouabré notamment), a également tenté une approche concrète. Mais selon nos sources, le joueur et son entourage ont une idée claire : priorité absolue au projet sportif et si possible en Ligue 1. L’argent du Golfe attendra, Yassine veut jouer en Europe et a déjà un objectif clair : la Coupe du Monde 2026 avec le Maroc, lui qui a déjà été pré-sélectionné à deux reprises avec les Lions de l’Atlas.

Les enchères vont grimper très vite…

Du côté de l’USLD, on se prépare à l’inévitable avec pragmatisme. « Dans le foot professionnel, aucune porte n’est fermée. On fera en fonction des intérêts du club. Demba (Ba) y travaille en qualité de chargé du sportif », avouait le président Selçuk Demir à La Voix du Nord après la rencontre face au RCSA. L’homme fort du sportif du côté de Dunkerque, Demba Ba, qui a déjà son téléphone en surchauffe et qui commence à discuter finances avec les clubs les plus intéressés, sait qu’il tient là une aubaine financière.

Les enchères, stimulées par la concurrence allemande et française, pourraient rapidement atteindre 6 M€ soit la valeur du joueur sur Transfermarkt (soit un peu plus de la moitié du budget annuel du club !). À ces niveaux financiers, on voit mal comment Dunkerque pourrait refuser en dépit de la perte sportive certaine que représenterait le départ hivernal du champion du monde U20. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Gessime Yassine s’apprête à offrir un très beau cadeau d’adieu aux Maritimes.