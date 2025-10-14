Mercato : ça s’agite déjà autour de la pépite du Maroc Gessime Yassine

À 19 ans et après plus de 60 matches en pro avec Dunkerque, Gessime Yassine n’est plus un débutant. Pourtant, il fallait le voir comme un gosse à l’issue de la rencontre remportée face aux États-Unis (3-1), synonyme de qualification du Maroc U20 pour les 1/2 finale de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement au Chili. «Ça fait énormément plaisir. Ce sont des émotions qu’on vit et qu’on ne revivra sans doute plus jamais à part avec la sélection. Quand on joue pour la Nation, ce sont des choses qu’on ne peut pas oublier», expliquait-il dimanche soir après la victoire. Une compétition qu’il a déjà marquée de son empreinte avec 2 buts inscrits et 3 passes décisives, sans oublier les trophées d’homme du match. Des performances qui mettent la pépite de l’USLD sur podium des joueurs les plus décisifs du tournoi.

Buteur encore ce dimanche face aux États-Unis malgré un dispositif tactique mis en place pour contrer ses qualités, Gessime Yassine est au Chili dans le ton de ce qu’il produit depuis quelques mois à Dunkerque, que ce soit en Ligue 2 ou même en Coupe de France lors de cette 1/2 finale mémorable face au PSG, où il avait fait passer une soirée plus que compliquée à Achraf Hakimi qui avait souffert face à la technique et aux accélérations de son jeune compatriote. Alors que de nombreux clubs de Ligue 1 et européens étaient venus aux nouvelles cet été, la pépite marocaine, qui ne voulait pas partir pour partir, avait décidé de rester quelques mois supplémentaires dans le nord de la France.

Après un début de saison canon en Ligue 2 (1 but et 3 passes décisives), dans une équipe moins en verve que l’an passé, le natif de Salon-de-Provence, dont la valeur a doublé ces dernières semaines sur Transfertmarkt (le joueur est estimé à 4 M€ désormais), n’en finit plus d’impressionner. Par sa capacité à dribbler, à faire les différences dans les petits espaces grâce à sa technique hors pair, il a déjà été décisif à 9 reprises toutes compétitions confondues en un peu plus de deux mois. De quoi attester à ceux qui pouvaient en douter que ce joueur n’a plus rien à faire en Ligue 2, sans manquer de respect à l’antichambre de l’élite du football français. Un constat implacable dressé également au sein du club nordiste, qui sait pertinemment qu’il va devoir laisser filer son diamant brut, probablement cet hiver.

De gros clubs européens, Strasbourg et le gratin de la Ligue 1 sur Gessime Yassine

Il faut dire que les performances sud-américaines du n°80 de l’USLD ne laissent personne indifférent. Selon nos informations, cela s’agite déjà beaucoup autour du cas Gessime Yassine, d’autant que de nombreux recruteurs sont présents sur place. S’il est prématuré de donner des noms précis de clubs déjà prêts à passer à l’offensive dans les prochaines semaines, des clubs européens de premier rang, la plupart qualifiés en Coupe d’Europe cette saison, sont à l’affût, de même que Strasbourg par l’intermédiaire de BlueCo qui a dépêché des scouts sur place, de même que d’autres clubs de Ligue 1 de première partie de tableau, tous séduits par le profil du joueur et sa marge de progression encore immense.

Si l’été dernier, la bataille n’en a été qu’à ses balbutiements, nul doute qu’il en sera autrement cet hiver. Pour le moment, l’ailier droit marocain ne pense qu’à la demi-finale face à la France ce mercredi soir à 22h heure française. L’occasion pour lui de briller sur le devant de la scène… mondiale face à une sélection qu’il connaît sur le bout des doigts. Ensuite viendront un ultime match et le retour au quotidien de la Ligue 2. Avant sans doute de faire un premier choix ô combien important pour la suite de sa carrière…