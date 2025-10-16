OL : Martin Satriano raconte ses débuts

Recruté durant le dernier mercato d’été par l’OL, Martin Satriano prend ses marques au sein de son nouveau club comme il l’a expliqué ce jeudi en conférence de presse. Ses propos sont relayés par le site officiel des Gones. «L’OL est un très grand club en France et en Europe donc c’est difficile de venir jouer ici, mais il y a un très bon encadrement et ça m’aide beaucoup pour m’intégrer à l’équipe. Le coach m’a demandé certaines choses, comme prendre la profondeur, aider sur la sortie des ballons. Je suis encore en train de m’adapter au club, mais je suis proche de mes coéquipiers et ça me facilite mon intégration au sein de l’équipe. Je dois aussi m’adapter aux joueurs autour de moi et comprendre comment ils jouent. Malick (Fofana) et Adam (Karabec), ce sont des joueurs très rapides, donc à moi d’être bien positionné et de me tenir toujours prêt (…) Mon point fort, c’est que mentalement, je n’abandonne jamais, j’essaie de gagner tout le temps. Je m’adapte à ce que demande le coach et aux qualités des autres joueurs. Je travaille beaucoup pour l’équipe. Ce but face à Salzbourg m’a fait du bien. Ça m’enlève un peu de pression, je me sens bien, mais je dois beaucoup travailler encore. Je dois m’améliorer physiquement et apprendre à connaître davantage mes coéquipiers.»

L’ancien joueur de Lens a évoqué sa relation avec Paulo Fonseca. «Le coach est très proche de moi, il me donne de bons conseils. Il est proche de tous les joueurs et il essaie de tous nous guider et de nous conseiller pour tirer le meilleur de nous-mêmes lors des matches. Tous ensemble, on cherche à chaque fois le meilleur moyen d’aborder le prochain match (…) Il y a beaucoup de matches difficiles qui arrivent après la trêve. Mais on évite d’y penser et on se concentre uniquement au prochain match pour essayer de le gagner. L’enchaînement est difficile, on a moins le temps de préparer les matches que si on jouait tous les sept jours, mais tout le monde essaie de faire tout le possible pour améliorer équipe, et pour aborder chaque match de la meilleure manière possible.» Enfin, il a eu quelques mots pour les fans lyonnais. «Je me sens proche des supporters, c’est important. On sent leur présence à la maison comme à l’extérieur, c’est quelque chose de très important. Je suis content qu’ils soient toujours derrière nous, même après la défaite lors du dernier match.» Ils compteront sur Satriano et ses coéquipiers pour relever la tête samedi à Nice.