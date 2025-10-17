Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

OL : le groupe au complet avant d’affronter Nice

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Martín Satriano, buteur avec l'OL @Maxppp
Nice Lyon
betclic
1 2.38 N 3.42 2 2.73 Bonus 100€

Ce samedi, l’OL a besoin de renouer avec le succès en Ligue 1 sur la pelouse de Nice. Après leur défaite cruelle face à Toulouse juste avant la trêve (1-2), les Gones souhaitent relancer la machine face à des Aiglons déplumés et sans de nombreux cadres.

La suite après cette publicité
Olympique Lyonnais
🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Nice, ce samedi à 17h 👊🔴🔵

#OGCNOL
Voir sur X

De son côté, Paulo Fonseca pourra compter sur un effectif au complet. Seul Rémy Descamps et la nouvelle recrue Hans Hateboer manquent à l’appel. Le défenseur gauche Abner fait également son retour dans le groupe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier