OL : le groupe au complet avant d’affronter Nice
Ce samedi, l’OL a besoin de renouer avec le succès en Ligue 1 sur la pelouse de Nice. Après leur défaite cruelle face à Toulouse juste avant la trêve (1-2), les Gones souhaitent relancer la machine face à des Aiglons déplumés et sans de nombreux cadres.
De son côté, Paulo Fonseca pourra compter sur un effectif au complet. Seul Rémy Descamps et la nouvelle recrue Hans Hateboer manquent à l’appel. Le défenseur gauche Abner fait également son retour dans le groupe.
