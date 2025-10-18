Menu Rechercher
3 - 1
66'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 8e journée
Nice
3 - 1
MT : 2-1
66'
Lyon
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
55'
3 - 1
H. Boudaoui (PD J. Clauss)
54'
(Penalty sauvé) A. Maitland-Niles
mi-temps
2 - 1
35'
2 - 1
S. Diop (PD J. Boga)
29'
1 - 1
(PD R. Kluivert) P. Šulc
5'
1 - 0
M. Bard (PD S. Diop)
Voir le live commenté
Classement live 4 Lyon 15 8 Nice 11
Possession 67% Lyon Nice
Tirs 4 1 15 3 4 19
Grosses occasions créées 50% Nice 1 Lyon 1
Compositions Nice 3-4-3 Lyon 4-2-3-1
Qui va gagner ?
OGCN
NUL
OL
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Ruben Kluivert 1 #2 Logo OGC Nice Jérémie Boga 1
Fautes subies
#1 Logo OGC Nice Sofiane Diop 4 #2 Logo Lyon Malick Fofana 2
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Tyler Morton 0/3 0% #2 Logo Lyon Martín Satriano 0/2 0% #3 Logo Lyon Abner 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Malick Fofana 5/5 100% #2 Logo OGC Nice Charles Vanhoutte 5/7 71% #3 Logo Lyon Ruben Kluivert 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo OGC Nice Kojo Peprah Oppong 2 #2 Logo OGC Nice Hicham Boudaoui 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Charles Vanhoutte 3/3 100% #2 Logo OGC Nice Kojo Peprah Oppong 3/4 75% #3 Logo Lyon Ruben Kluivert 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Pavel Šulc 0/5 0% #2 Logo OGC Nice Hicham Boudaoui 0/5 0% #3 Logo Lyon Adam Karabec 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Pavel Šulc 0/4 0% #2 Logo Lyon Martín Satriano 0/3 0% #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Ruben Kluivert 51/53 96% #2 Logo Lyon Clinton Mata 65/69 94% #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 42/48 88%

Probabilité de victoire
56% 30% 14%
Série en cours
N
D
N
D
D
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
23% 11 Victoires 25% 12 Nuls 52% 25 Victoires

Moïse Bombito Moïse Bombito Fracture de la jambe Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Terem Moffi Terem Moffi Blessure au mollet Ali Abdi Ali Abdi Carton rouge
ViveLaFrance54 17:25 Ah la la. La Fameuse poisse de l'ancien de l'OL qui marque contre son ancien club. Et Bard en plus le mec doit marquer un but tous les 70 matchs mais comme par hasard quand il marque son but c'est contre Lyon 2 Répondre
Match Nice - Lyon en direct commenté

8e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 18 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nice et Lyon. Ce match aura lieu le samedi 18 octobre 2025 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et Lyon.

Arbitres

Jérôme Brisard arbitre principal
0.5
3.8
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Alexis Auger arbitre assistant
Mikael Berchebru arbitre assistant
Thierry Bouille quatrième arbitre
Julien Schmitt arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Allianz Riviera Nice
Allianz Riviera
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 35624
  • Affluence moyenne : 16902
  • Affluence maximum : 35596
  • % de remplissage : 47

Date 18 octobre 2025 17:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 8
Diffusion beIN SPORTS 1
Code OGCN-OL
Zone France
Équipe à domicile OGC Nice
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
