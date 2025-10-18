Prono
Match Nice - Lyon en direct commenté
8e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 18 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nice et Lyon. Ce match aura lieu le samedi 18 octobre 2025 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et Lyon.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 octobre 2025 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Nice Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et Lyon ?
OGC Nice : le coach F. Haise a choisi une formation en 3-4-3 : Y. Diouf, K. Peprah Oppong, Dante, A. Mendy, M. Bard, C. Vanhoutte, H. Boudaoui, J. Clauss, S. Diop, M. Cho, J. Boga.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, R. Kluivert, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Morton, P. Šulc, M. Fofana, C. Tolisso, A. Karabec, M. Satriano.
- Qui arbitre le match Nice Lyon ?
Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nice Lyon ?
Nice accueille le match au Allianz Riviera.
- Quelle est la date et l'heure du match Nice Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 octobre 2025, coup d'envoi 17:00.
- Qui a marqué des buts pour Nice ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Nice : M. Bard 5', S. Diop 35', H. Boudaoui 55'.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par P. Šulc 29'.