Nice : le président fustige l’arbitre après l’interruption du match pour des chants contre Daech

Ce samedi, une scène pour le moins étonnante a eu lieu lors de la rencontre entre Nice et l’OL. En fin de rencontre (86e), l’arbitre du match a décidé d’interrompre la partie pour des chants injurieux des supporters niçois contre… Daech. Ces derniers rendaient hommage aux victimes des attentats du 14 juillet 2016, faisant 86 morts. À la fin de la partie, l’arbitre avait présenté ses excuses au président niçois Fabrice Bocquet, expliquant ne pas avoir fait le rapprochement directement avec le contexte, malgré la gêne du speaker au moment de l’annonce.

Mais visiblement, ces excuses n’ont pas convaincu le président du Gym, qui a fustigé l’arbitre dans un communiqué. « C’est inacceptable. C’est un manque de respect pour les victimes du 14 juillet, leurs familles et toute la ville de Nice. Pas seulement l’OGC Nice. Nous avons extrêmement mal vécu ce moment. Cette interruption du jeu, comme l’ultimatum fait à notre speaker de prendre le micro pour faire cesser cette manifestation sous peine que le match ne reprenne pas, n’auraient jamais dû arriver. C’est un manque de préparation et de sensibilité, et cela n’aurait jamais dû se produire, ce que le délégué a convenu. L’arbitre a présenté ses excuses. Nous ferons dès cette semaine le nécessaire auprès de la FFF, de Philippe Diallo et d’Antony Gautier (le directeur de l’arbitrage) pour que cela ne se reproduise jamais. »