Nice - OL : les notes du match

Ce samedi, l’OL avait besoin de renouer avec la victoire sur la pelouse de Nice. Après une défaite cruelle en toute fin de rencontre face à Toulouse juste avant la trêve internationale (1-2), les Gones devaient se ressaisir et avaient l’opportunité d’être leader provisoire en cas de succès face aux Aiglons. En face, le Gym, qui connaît un début de saison moribond, souhaitait remporter son troisième match de la saison en championnat. Pourtant, les visiteurs ont été douchés d’entrée. Sur sa première opportunité, Nice a pris l’avantage. Trouvé sur un centre rasant de Sofiane Diop, Melvin Bard a pris de court son ancienne équipe avec une frappe puissante au premier poteau qui a trompé un Greif peu vigilant (1-0, 5e). Malgré ce coup dur d’entrée, Lyon n’a pas perdu espoir et s’est procuré les meilleures opportunités du premier acte. Après plusieurs opportunités (7e, 19e, 27e), l’OL a finalement réussi à égaliser. Sur un corner prolongé par une tête lyonnaise, Pavel Sulc, titularisé après des premiers pas décevants à Lyon, a trompé Yehvann Diouf d’une tête rageuse (1-1, 28e). Une égalisation méritée mais qui a rapidement été calmée. Après un penalty évident finalement annulé pour un hors-jeu de Cho (31e), l’OGC Nice a repris les devants grâce à Sofiane Diop, beaucoup plus prompt qu’un Ruben Kluivert catastrophique ce samedi (2-1, 35e).

Dans tous les mauvais coups de la défense lyonnaise, Kluivert a semblé constamment en retard et a causé énormément de tort à son OL. Fautif sur ce deuxième but où il avait largement le temps de dégager ou mieux contrer le ballon plutôt que de fermer les yeux face à son vis-à-vis. Pire encore, l’ancien de Casa Pia a eu le don de rendre Clinton Mata en difficulté, une prouesse vu le début de saison génial de l’Angolais. Au retour des vestiaires, les hommes de Paulo Fonseca ont continué de se montrer offensif. Plus entreprenants et meilleurs que leurs adversaires, les Lyonnais n’ont pas su convertir leurs occasions. Signe que le match n’était clairement pas en leur faveur, Ainsley Maitland-Niles, qui a converti tous les penalties qu’il a tiré depuis le début de sa carrière, s’est raté pour la première fois de sa carrière face à un Diouf précis (51e). Quelques secondes plus tard, l’OL était encore saboté par sa recrue estivale. En énorme souffrance, Kluivert a laissé un boulevard à Hicham Boudaoui qui a ajusté Greif d’une frappe limpide (3-1, 55e). Sonnés, les Rhodaniens ont poussé pour rétablir leur vérité face à des Niçois très efficaces. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu. Malgré quelques opportunités (82e, 86e) et des entrées peu incisives (Moreira, Ghezzal), l’OL s’est dirigé vers une deuxième défaite de rang malgré la réduction de l’écart tardive de Sulc (3-2, 90+6e). Pouvant largement prétendre à mieux ce samedi, les Lyonnais peuvent s’en mordre les doigts et auraient pu être provisoirement premiers. De son côté, Nice, privé de nombreux cadres et en souffrance physique en fin de match, a fait une excellente opération qui lui permet de grimper à la huitième place.

L’Homme du match

- Diouf (8) : une première période globalement tranquille pour le portier niçois. Sollicité une première fois à la 9e minute sur une tentative de Tolisso, qu’il a captée sans difficulté. Un peu plus tard, il s’est montré décisif d’une belle horizontale pour détourner une frappe enroulée du même Tolisso. Il a ensuite été impuissant sur le but de Šulc qui a égalisé à la 29e (1-1). Diouf a globalement vécu une fin de mi-temps calme, bien protégé par sa défense. Il a réalisé une première période sérieuse malgré le but encaissé. Sur un pénalty concédé à la 53e par le Gym, Diouf a sauvé les siens : le portier niçois a plongé du bon côté sur le tir de Maitland-Niles. Quelques minutes plus tard, il a encore arrêté le tir fort de Malick Fofana en fermant parfaitement son premier poteau. Sur une superbe frappe enroulée de Ghezzal, cadrée, Diouf a une nouvelle fois été très bon en bloquant dans les airs la frappe de l’Algérien. En toute fin de match, il a encaissé un second but, sans rien pouvoir faire (3-2, 95e). Globalement, un superbe match de sa part.

OGC Nice

- Bard (6) : une entame idéale pour le latéral gauche niçois, auteur de son premier but de la saison dès la 5e minute. Bien placé au second poteau, il a parfaitement conclu du gauche sur un centre puissant de Diop et a marqué contre son club formateur, trompant Greif malgré l’intervention du gardien. Très actif sur son couloir, il a pris les espaces et n’a cessé de proposer des solutions offensives. Bard a incarné l’efficacité du début de match niçois, symbolisant le bon visage affiché par son équipe en première période, contraire au début de saison. Il a été tout aussi solide en seconde mi-temps, empêchant Karabec de s’exprimer.

- Dante (5,5) : pour son anniversaire, le capitaine niçois était positionné à gauche de la défense à trois. Il a livré une première période sérieuse, à l’image de la défense de l’OGC Nice. Discret, mais solide, le vétéran brésilien n’a que rarement été mis en difficulté malgré la présence physique de Satriano, qu’il a bien contenu dans les duels. Toujours juste dans ses relances, Dante a apporté sa sérénité habituelle à une arrière-garde niçoise globalement en maîtrise. Il a ensuite été remplacé par Bah à la 66e.

- Oppong (6) : placé dans l’axe de la défense à trois, il a joué un rôle essentiel dans la solidité du bloc niçois. Véritable dernier rempart défensif, il a multiplié les interventions propres et les couvertures précieuses, notamment face aux différentes prises de balles de Šulc. Concentré et autoritaire dans les duels, Oppong a dégagé une vraie assurance et a grandement contribué à la stabilité défensive de son équipe. Kojo Peprah Oppong a encore dégagé un centre de Moreira à la 97e. Un match sérieux sur tous les plans pour Oppong.

- Mendy (6,5) : probablement le meilleur Niçois défensivement lors du premier acte. D’abord mis en difficulté face à Malick Fofana, très remuant sur son aile, il a su rapidement ajuster son positionnement après le premier quart d’heure. Solide dans les duels, rassurant dans ses interventions et appliqué dans la relance, Mendy a livré une première période très sérieuse, confirmant sa montée en puissance au fil des minutes. En 2e mi-temps, il a complètement muselé Malick Fofana, le poussant sans cesse à faire le mauvais choix.

- Clauss (6) : aligné piston droit, son meilleur poste, Clauss a livré une première période solide, rappelant le niveau qu’il affichait à l’OM. Très actif offensivement, il a délivré de bons centres, notamment celui de la 15e minute, et s’est montré précieux défensivement en repoussant plusieurs ballons chauds, comme face à Fofana à la 43e. Quelques fautes maladroites, comme celle sur Abner à la 21e, n’ont pas entaché sa prestation, qui a été complète et rassurante sur le flanc droit. L’ancien du RC Lens a fait aussi bien lors de la 2e mi-temps et s’est même offert une passe décisive sur le but de Boudaoui à la 55e (3-1). Tout au long de la rencontre, il aura beaucoup tenté sur son couloir droit. Clauss a terminé le match totalement épuisé.

- Boudaoui (6,5) : associé à Vanhoutte au cœur du jeu par Franck Haise, Boudaoui a connu une première période délicate face au bloc compact de l’OL, souvent en infériorité numérique avec trois milieux contre deux. Il est resté assez discret et a eu du mal à imposer son influence, Tolisso a remporté la plupart de ses duels face à lui. En seconde période, il a haussé son niveau : sur un service de Clauss à la 55e, l’Algérien a armé un tir croisé du droit parfait qui termine dans le petit filet gauche (3-1). Boudaoui a subi un gros choc avec Tolisso à la 63e, les deux joueurs sont restés au sol. Il a montré un tout autre visage en seconde période et a finalement repris le dessus face au milieu lyonnais.

- Vanhoutte (5,5) : déjà titulaire indiscutable dans l’équipe de Franck Haise pour sa première saison à Nice, Vanhoutte a montré de la combativité et de la présence au milieu de terrain. À la 28e, il a fait trembler l’OL en réclamant un penalty après un duel avec Ainsley Maitland-Niles, provoquant la colère de l’Allianz Riviera. Très actif, il a su apporter quelques solutions dans la construction, même si le bloc lyonnais l’a fréquemment contenu. Malchanceux, il offre un pénalty après avoir contré de la main une frappe d’Abner, mais Maitland-Niles a ensuite raté son pénalty. Il a été averti à la 64e pour une faute sur Šulc.

- Cho (6) : aligné sur l’aile droite, Cho a livré une première période très pleine et dynamique, bien plus visible que son coéquipier Boga. À la 31e, il est déséquilibré par le retour défensif de Tolisso et obtient un penalty, signalé par M. Brisard, avant que l’arbitre ne revienne sur sa décision quelques minutes plus tard pour une situation de hors-jeu. Malgré cette mésaventure, l’Ivoirien a multiplié les appels et les prises de balles, confirmant son rôle clé sur le couloir droit de Nice. Il a été remplacé par Louchet à la 73e minute.

- Boga (5,5) : déjà auteur de 2 buts en Ligue 1 cette saison, Boga a été relativement discret offensivement en première période, manquant de justesse sur certaines transmissions, comme à la 17e lorsqu’il a cherché trop en profondeur Clauss dans la surface. Néanmoins, il s’est rattrapé avec une passe décisive : son coup de tête au second poteau pour Diop était parfait, qui a conclu d’un tir précis (2-1, 35e). Une passe décisive importante qui a permis à Nice de repasser devant au score. Il a été remplacé par Gouveia à la 73e. Tiago Gouveia a bien dribblé sur le côté gauche, il a éliminé Kluivert puis a tenté sa chance, mais son tir manque cruellement de puissance.

- Diop (6,5) : titularisé dans l’axe en l’absence de Terem Moffi, Diop a été très actif tout au long de la première période, multipliant les courses et les retours défensifs. Il est à l’origine de l’ouverture du score : il a centré très fort devant le but pour Bard, qui a bien conclu (1-0, 5e). Diop a commis une grosse faute sur Malick Fofana à la 11e, offrant un coup franc dangereux à l’OL, mais a lui même subi un contact rugueux de Mata à la 26e, qui a été sanctionné d’un jaune. Offensivement, il s’est montré décisif à la 35e minute : après une remise de tête de Boga, Diop a conclu d’un tir précis pour inscrire son 4e but de la saison en Ligue 1 (2-1, 35e). Un match très complet pour le milieu offensif niçois, toujours présent sur tous les fronts. Après une copie quasi parfaite, il a été remplacé par Sanson à la 73e minute. Sanson a joué bien plus bas dans le but de garder le score.

Olympique Lyonnais

- Greif (4) : jusque-là parfait dans les buts lyonnais, Dominik Greif a été bien plus en difficulté ce samedi. S’il n’a globalement pas commis d’erreur, il peut faire mieux sur les trois buts niçois. Seulement un arrêt réussi, pour trois buts encaissés.

- Maitland-Niles (3,5) : une mauvaise couverture de balle sur l’ouverture du score et de la fébrilité devant les montées du duo Bard-Diop tout au long de la rencontre. On l’a vu être intéressant offensivement, avec quelques débordements et six centres tentés, mais il a surtout manqué un penalty important qui aurait permis à l’OL d’égaliser.

- Mata (4) : une première période difficile où il a été en difficulté sur les offensives niçoises et a même été fautif au marquage sur Cho, lors du deuxième but. Il aura montré plus de fébrilité que d’habitude, à l’instar de ses partenaires défensifs. Remplacé par Niakhaté (77e).

- Kluivert (2,5) : aligné à la place de Niakhaté pour gagner du temps de jeu, le Néerlandais est complètement passé à côté de son match. Un placement catastrophique amenant à un penalty, heureusement sauvé par un hors-jeu. Avant un marquage défaillant devant Diop, qui a pu tranquillement inscrire le deuxième but niçois. De plus, il n’est pas exempt de tout reproche dans son placement sur le but de Boudaoui. La passe décisive pour Sulc lui évite le pire.

- Abner (4) : après-midi également compliquée pour le latéral brésilien, souvent en retard pour contrer Cho et Boga. Il a même été complètement dépassé au duel à l’origine du troisième but niçois. Offensivement, il a été plus intéressant avec des débordements pour aider Fofana et a provoqué un penalty… manqué par Maitland-Niles. Remplacé par Tagliafico (68e).

- Sulc (6,5) : titulaire dans l’entre-jeu, le Tchèque a été décisif en égalisant d’une belle tête au second poteau. Mais en dehors de cela, son apport a été trop insuffisant et il a fait preuve de beaucoup d’imprécision technique pour trouver ses partenaires offensifs. On attendait plus de sa technique et de son expérience dans ce genre de match, même s’il s’est offert le doublé en fin de match.

- Morton (5) : une bonne première période où il a beaucoup travaillé pour conserver le ballon et pousser ses partenaires vers l’avant, avec quelques interceptions défensives importantes (13e). Mais il a ensuite été en dessous après la pause et a montré quelques faiblesses, malgré une bonne frappe à l’entrée de la surface (64e). Une rencontre dans laquelle il aurait pu mieux faire. Remplacé par Tessmann (77e).

- Tolisso (5,5) : à l’instar du milieu de terrain rhodanien, sa première mi-temps a été intéressante puisqu’il a bonifié le jeu et a constamment cherché à jouer vers l’avant, avec une belle frappe tentée (28e). Cela a été plus compliqué après la pause, mais il a globalement fait un match correct.

- Karabec (4) : d’habitude intéressant sur son côté, le Tchèque a vécu une sale soirée à l’Allianz Riviera. Il a souvent été bousculé par la défense niçoise lors de ses percées et n’a pas fait les bons choix. Une grosse occasion, qui a manqué le cadre, est à signaler (37e). Impuissant, il a été remplacé par Ghezzal (68e), remuant lors de son entrée en jeu mais peu réaliste.

- Fofana (4,5) : malgré quelques fulgurances et une conservation du ballon qu’il maîtrise depuis son arrivée à l’OL, les matches de Malick Fofana restent frustrants. Le Belge n’a pas commis d’erreur notable et a plutôt fait les bons choix à l’entrée de la surface, mais il n’a pas été décisif et a baissé de rythme au fil de la rencontre. Remplacé par Moreira (77e).

- Satriano (3) : encore un match frustrant pour l’Uruguayen. Car il n’a touché que 37 ballons et n’a clairement pas pesé dans le jeu offensif lyonnais. Trop de faiblesse technique avec beaucoup de contrôles manqués et surtout un manque de confiance pour jouer vers l’avant et se montrer plus dangereux. De plus, il a manqué une grosse occasion devant le but (19e).