Ligue 1 : la course au podium est totalement relancée !

Le 1er mars dernier, l’OL avait provisoirement 8 points d’avance sur l’OM à la 80e minute. Finalement, une fin de match totalement ratée au Vélodrome face au rival olympien a empêché Lyon d’avoir un matelas plus que confortable pour la 3e place. Mais voilà, hormis le rapprochement de l’OM à deux points, Lyon n’avait sûrement pas prévu le retour d’autres poursuivants. Avant la rencontre à Marseille, Lyon avait 8 points d’avance sur Rennes et Lille. Les Gones avaient également onze longueurs d’avance sur Monaco. Finalement, à l’instar des températures à la hausse, cette avance a fondu comme neige au soleil avant des rencontres importantes.

La suite après cette publicité

Lors des trois derniers matches, tous les concurrents de l’OL ont enclenché des séries alors que les hommes de Paulo Fonseca restent sur quatre matches sans victoire dans l’élite. L’OM a enchaîné deux victoires après son succès à l’Olympico et a repris la troisième place aux Gones. Monaco, bluffant depuis quelques semaines, reste sur cinq victoires de rang et n’est plus qu’à quatre points de l’OL et six de l’OM. Invaincus depuis six rencontres dans l’élite, le LOSC s’est imposé à Rennes ce dimanche et est revenu à trois points de Lyon. Dans une bonne dynamique depuis l’arrivée de Franck Haise malgré cette défaite face à Lille, le Stade rennais est également dans le coup en étant à hauteur de Monaco. Vous l’aurez compris, cinq équipes se tiennent à six points pour la troisième place.

La suite après cette publicité

Des confrontations directes qui valent cher

Dès lors, la différence se fera assurément dans les confrontations directes. Ce dimanche, après le succès à Rennes, Bruno Genesio n’avait pas caché sa satisfaction après avoir remporté un duel face à un concurrent direct aux places européennes : «elle ne compte pas double, mais en tout cas, en cas de défaite ici, on aurait pu être distancés par nos concurrents directs, que ce soit Marseille, Lyon, Rennes, Monaco. Le fait de gagner ici face à un concurrent direct, c’est une très belle opération au niveau des points et du classement. Mais il reste encore huit matchs. On a encore des gros matchs le dimanche prochain à Marseille. On aura le derby après la trêve. Ça va être serré jusqu’au bout. Pour nous, c’est une belle opération.»

Cela tombe bien, lors des prochaines journées, bon nombre de ces matches vont se jouer et compteront assurément double voire triple en fin de saison. Monaco illustre parfaitement ce calendrier taquin avec des rencontres à Lyon puis une réception à Marseille. En grande forme, l’ASM pourrait jouer un sale coup aux deux Olympiques et Sébastien Pocognoli ne s’était pas caché après la victoire face à Paris il y a deux semaines en parlant clairement de podium. Et quand on sait que l’OM doit encore jouer Monaco, Rennes et Lille, que l’OL doit encore affronter Monaco et Rennes…la course à la troisième place s’annonce animée jusqu’à la dernière journée. Une réalité encore inattendue il y a quelques semaines quand Lyon et Marseille semblaient plus loin qu’une concurrence instable à l’époque…