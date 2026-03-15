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Match Rennes - Lille en direct commenté
26e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 15 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et Lille (Ligue 1 McDonald's, 26e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Ligue 1 McDonald's entre Rennes et Lille. Ce match aura lieu le dimanche 15 mars 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et Lille.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et Lille en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 mars 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et Lille ?
Rennes : le coach F. Haise a choisi une formation en 4-3-3 : B. Samba, Q. Merlin, L. Brassier, A. Rouault, A. Nagida, L. Blas, M. Camara, V. Rongier, A. Nordin, E. Lepaul, Mousa Al-Tamari.
LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : B. Özer, C. Verdonk, A. Mandi, N. Ngoy, T. Meunier, A. Bouaddi, N. Bentaleb, N. Mukau, Félix Correia, M. Fernandez-Pardo, H. Haraldsson.
- Qui arbitre le match Rennes Lille ?
Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Rennes Lille ?
Rennes accueille le match au Roazhon Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Rennes Lille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 mars 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Lille ?
Un seul but a été inscrit pour Lille par M. Fernandez-Pardo 2'.