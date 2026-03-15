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0 - 1
39'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 26e journée
Rennes
0 - 1
39'
Lille
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
2'
0 - 1
(PD N. Ngoy) M. Fernandez-Pardo
Voir le live commenté
Côtes du match 1 4.25 N 3.70 2 1.75 betclic Bonus 100€
Classement live 6 Rennes 43 7 Lille 41
Possession 51% Rennes Lille
Tirs 2 2 0 0 2 2
Grosses occasions créées 50% Lille 1 Rennes 1
Compositions Rennes 4-3-3 Lille 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
SRFC
NUL
LOSC
1 4.25 N 3.7 2 1.75
210 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lille Nathan Ngoy 1 #2 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 1
Interceptions
#1 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 2 #2 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Mahdi Camara 2/2 100% #2 Logo Stade Rennais FC Anthony Rouault 2/2 100% #3 Logo Stade Rennais FC Mahamadou Nagida 2/2 100%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Ngal'ayel Mukau 0/3 0% #2 Logo Lille Aïssa Mandi 0/2 0% #3 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lille Aïssa Mandi 36/37 97% #2 Logo Stade Rennais FC Lilian Brassier 30/32 94% #3 Logo Stade Rennais FC Anthony Rouault 39/45 87%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
18% 38% 44%
Série en cours
V
V
V
V
D
D
N
V
V
V
Rencontres précédentes
23% 12 Victoires 36% 19 Nuls 42% 22 Victoires

Blessures & suspensions

Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet Blessure à l'épaule Yassir Zabiri Yassir Zabiri Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Valentin Rongier Valentin Rongier Maladie Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Arnaud Nordin Arnaud Nordin Ischio-jambiers Arnaud Nordin Arnaud Nordin Blessure à la cheville Sebastian Szymański Sebastian Szymański Blessure musculaire Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville Alidu Seidu Alidu Seidu Inconnu
Ethan Mbappé Ethan Mbappé Blessure à la cuisse André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Lésion du ligament croisé antérieur du genou Hamza Igamane Hamza Igamane Lésion du ligament croisé antérieur du genou Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Osame Sahraoui Osame Sahraoui Lésion du bassin Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe

Top commentaires

Filou Ajaccio 21:02 Mais non , au moins si tu paris et que tu veux gagner , tu joues l'inverse de ses pronostics. Bon quelques fois il a vu juste quand meme 2 Répondre
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Match Rennes - Lille en direct commenté

26e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 15 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et Lille (Ligue 1 McDonald's, 26e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Ligue 1 McDonald's entre Rennes et Lille. Ce match aura lieu le dimanche 15 mars 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et Lille.

On en parle

Arbitres

Jérôme Brisard arbitre principal
0.4
4.2
Moyenne de cartons par match sur 14 matchs arbitrés
Alexis Auger arbitre assistant
Nicolas Durand arbitre assistant
Florent Batta quatrième arbitre
Christian Guillard arbitre VAR
Cyril Gringore arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Roazhon Park Rennes
Roazhon Park
  • Année de construction : 1912
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 31127
  • Affluence moyenne : 21089
  • Affluence maximum : 29278
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 15 mars 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 26
Diffusion Ligue 1+
Code SRFC-LOSC
Zone France
Équipe à domicile Rennes
Équipe à l'extérieur LOSC Lille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et Lille en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 mars 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et Lille ?

Rennes : le coach F. Haise a choisi une formation en 4-3-3 : B. Samba, Q. Merlin, L. Brassier, A. Rouault, A. Nagida, L. Blas, M. Camara, V. Rongier, A. Nordin, E. Lepaul, Mousa Al-Tamari.

LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : B. Özer, C. Verdonk, A. Mandi, N. Ngoy, T. Meunier, A. Bouaddi, N. Bentaleb, N. Mukau, Félix Correia, M. Fernandez-Pardo, H. Haraldsson.

Qui arbitre le match Rennes Lille ?

Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Rennes Lille ?

Rennes accueille le match au Roazhon Park.

Quelle est la date et l'heure du match Rennes Lille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 mars 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Lille ?

Un seul but a été inscrit pour Lille par M. Fernandez-Pardo 2'.

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