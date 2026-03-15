Lille : Fernandez-Pardo veut croire à la qualification contre Aston Villa

Après la victoire du LOSC contre Stade Rennais (1-2) lors de la 26e journée de Ligue 1, Matías Fernández-Pardo s’est réjoui du travail collectif de son équipe. « On est content. On travaille beaucoup. Il faut continuer beaucoup. On a envie d’y croire à la qualification jeudi», a-t-il expliqué, insistant sur la nécessité de maintenir l’intensité lors des prochains rendez-vous, comme le match de jeudi à venir en Ligue Europa contre Aston Villa.

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L’attaquant lillois a détaillé son ouverture sur le premier but et son rôle offensif. « Le coach a dit qu’il fallait être intense. On a marqué rapidement. On a saisi les opportunités. On a fait un travail collectif. Je fais l’appel pour Nathan. Je fais des mètres en avant. Il me la donne au bon tempo », a-t-il raconté. Fernández-Pardo a également souligné l’importance de se placer et de recevoir le ballon au bon moment pour faire la différence, comme sur son but inscrit ce soir : « J’essaye de tirer croisé. Je sais que je peux prendre la profondeur. Le coach me le dit. Je dois être servi pour faire mal »