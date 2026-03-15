Ligue 1 : Lille met fin à la belle série de Rennes

En clôture de la 26e journée de Ligue 1, Rennes, sixième au coup d’envoi, accueillait Lille, septième. Sur une excellente dynamique depuis l’arrivée de Franck Haise, le SRFC espérait poursuivre sa marche en avant. Pour ce faire, les Bretons se présentaient en 4-3-3 avec Nordin, Al-Tamari et Lepaul sur le front de l’attaque. En face, les Lillois s’organisaient en 4-2-3-1 avec Fernandez-Pardo dans un rôle de numéro 9.

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Une rencontre qui allait rapidement tourner à l’avantage des Nordistes. Bien plus entreprenants, les hommes de Bruno Genesio trouvaient la faille après quelques secondes de jeu. Parti à la limite du hors-jeu sur une ouverture de Ngoy, Fernandez-Pardo s’en allait défier Samba et donnait l’avantage aux siens (0-1, 2e). Rigoureux défensivement et juste techniquement, Lille contrôlait les débats, passait tout proche du break (22e) et virait logiquement en tête à la pause.

Le LOSC stoppe Rennes

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre ne changeait guère. Lille dominait. Rennes résistait. Et ce qui devait arriver arriva. Comme en première période, les Dogues frappaient d’entrée. Sur un corner dégagé par la défense rennaise, Fernandez-Pardo s’illustrait et servait parfaitement Haraldsson, qui concluait du pied droit (0-2, 47e). Dos au mur, Rennes allait finalement relancer le suspens. Opportuniste, Lepaul profitait d’un mouvement collectif rennais et concluait d’une belle reprise (1-2, 59e).

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Dans la dernière demi-heure, Rennes passait proche de l’égalisation mais Nathan Ngoy sauvait ses partenaires après une tentative de Mahdi Camara (70e). En fin de match, Frankowski, Embolo et Szymanski entraient en jeu mais le tableau d’affichage n’évoluait pas. Sur le gong, Camara était encore tout proche de l’égalisation mais Özer sauvait encore le LOSC. Avec cette belle victoire (2-1), Lille remonte au 5e rang. Rennes stoppe sa belle série et chute à la 7e place.