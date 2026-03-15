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Ligue 1

Lille : Bruno Genesio veut croire à l’Europe

Par Valentin Feuillette
1 min.
Genesio en bord terrain @Maxppp
Rennes 1-2 Lille

Après la victoire du LOSC sur la pelouse du Stade Rennais (1-2) lors de la 26e journée de Ligue 1, Bruno Génésio s’est montré satisfait de la prestation de ses joueurs. L’entraîneur lillois a salué la réponse apportée par son groupe dans un contexte exigeant. « Ils ont pleinement répondu à ce que j’attendais. On a fait preuve de résilience et d’abnégation », a-t-il confié, estimant que son équipe avait retrouvé certains principes de jeu, notamment dans les enchaînements et les sorties de balle.

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Malgré ce succès important, Génésio a tenu à rester mesuré sur les ambitions du club nordiste. Le technicien a rappelé le travail effectué par ses joueurs dans un calendrier chargé et a eu une pensée pour les blessés. « C’est une grosse performance, mais il faut se rappeler d’où on vient », a-t-il souligné. S’il espère voir Lille accrocher une place européenne en fin de saison, il insiste surtout sur l’importance de rester proche de son groupe et de maintenir cet état d’esprit collectif pour la suite.

Pub. le - MAJ le
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