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Ligue 1

Rennes : Franck Haise ne veut pas crier à la déception

Par Valentin Feuillette
1 min.
Franck Haise sur le banc de l'OGC Nice @Maxppp
Rennes 1-2 Lille

Après la défaite du Stade Rennais face au LOSC (1-2) lors de la 26e journée de Ligue 1, Franck Haise a pointé du doigt les erreurs de son équipe, qui ont coûté cher face à un adversaire expérimenté. « On a fait des petites erreurs. Face à un adversaire de cette qualité, ces erreurs ne font pas du bien », a-t-il expliqué, en soulignant que même les bonnes périodes de son équipe n’avaient pas suffi à revenir au score malgré la réduction de l’écart.

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L’entraîneur rennais a analysé les buts encaissés et les manques d’alignement défensif, admettant que les efforts fournis par ses joueurs n’avaient pas été suffisants pour contenir la solidité de Lille. « L’adversaire est expérimenté et mature. On l’a vu. On fait des erreurs sur les deux buts. On n’est pas aligné. Quentin pense pouvoir faire la faute. On fait des efforts mais ce n’est pas suffisant », a-t-il ajouté. Malgré la déception, Haise a insisté sur la nécessité de tirer des enseignements de ce match et de garder la tête froide pour la suite de la saison. « On est tous déçus. C’est un moment fort de la saison. Il y en aura d’autres. On regardera mardi ou mercredi pour voir ce qu’on a fait d’intéressant. Il fallait garder du monde dans le cœur. Il faudra vite enchaîner une nouvelle série », a conclu le coach.

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