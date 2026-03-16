Mercato : l’OM chasse déjà un grand attaquant

Un nouvel Olympico. Cette saison, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se sont croisés à deux reprises. Le 31 août, les Gones s’étaient imposés 1 à 0 au Groupama Stadium. Quelques mois plus tard, le 1er mars, les Phocéens, menés par Habib Beye, ont pris leur revanche. Chez eux, ils ont dompté Lyon et ont remporté le match sur le score de 3 à 1. Mais il n’y a pas que sur le rectangle vert que les deux Olympiques s’affrontent. Par le passé, les deux formations ont souvent été en concurrence sur le marché des transferts.

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Cela risque encore d’être le cas cet été. La semaine dernière, Tuttosport a révélé que les Lyonnais, qui préparent déjà l’après-Endrick, ont un œil sur Jonathan David. Un joueur qui présente l’avantage de parfaitement connaître la Ligue 1 depuis son passage globalement réussi à Lille. Une ville et un club où il a croisé la route de Paulo Fonseca, qui officie à présent entre Rhône et Saône. Le média italien a ajouté que la Juventus, qui n’est pas satisfaite de sa recrue estivale, est prête à lui ouvrir grand la porte durant la prochaine fenêtre des transferts.

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Un Olympico sur le terrain du mercato

Malgré 7 buts et 5 assists en 39 apparitions toutes compétitions confondues, le Canadien ne parvient pas à trouver sa place de l’autre côté des Alpes. Il y a quelques semaines, la presse italienne expliquait qu’il avait des difficultés à s’intégrer sur le terrain comme dans le vestiaire. L’arrivée de Luciano Spalletti a légèrement changé la donne. Mais la Vieille Dame, comme son entraîneur, ne sont pas convaincus par le joueur sous contrat jusqu’en 2030. Tuttosport a expliqué qu’un transfert, compris entre 25 et 30 M€, serait la priorité de la Juve, qui n’est pas forcément emballée par un prêt pour le moment. Des exigences financières qui semblent trop importantes pour l’OL, qui est toujours marqué à la culotte par la DNCG.

C’est là que l’OM entre en scène. Ce lundi, Tuttosport assure que les Phocéens se penchent aussi sur le cas David. En cas de qualification pour la prochaine campagne de la Ligue des Champions, le club olympien souhaite renforcer son secteur offensif. Le profil du Canadien, déjà étudié par le passé, plaît toujours selon la publication italienne. De plus, l’OM et la Juventus entretiennent de bonnes relations. Ils ont traité à plusieurs reprises ensemble, notamment l’été dernier lors du transfert de Timothy Weah. Mais l’OM, comme l’OL d’ailleurs, devra jouer des coudes puisque la Premier League est aussi à l’affût pour Iceman. Un attaquant qui a toujours la cote en France comme ailleurs.