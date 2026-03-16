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UEFA Europa League

OL : Pavel Sulc de retour à l’entraînement

Par Aurélien Macedo
1 min.
Pavel Sulc avec l'OL @Maxppp
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Blessé lors de la défaite de l’Olympique Lyonnais contre Strasbourg le 22 mars dernier, Pavel Sulc n’a pas rejoué depuis. Le milieu offensif tchéque qui a été touché à la cheville a mis le temps qu’il fallait mais est bien sur le retour comme le confiait récemment son coach Paulo Fonseca.

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Olympique Lyonnais
Pavelito 💫😻
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En effet, il a pu participer à l’entraînement individuel ce lundi. Le compte à rebours et désormais lancé pour l’ancien du Viktoria Plzen afin d’être disponible pour ce jeudi et le huitième de finale retour de Ligue Europa contre le Celta de Vigo.

Pub. le - MAJ le
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