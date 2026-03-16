OL : Pavel Sulc de retour à l’entraînement

Blessé lors de la défaite de l’Olympique Lyonnais contre Strasbourg le 22 mars dernier, Pavel Sulc n’a pas rejoué depuis. Le milieu offensif tchéque qui a été touché à la cheville a mis le temps qu’il fallait mais est bien sur le retour comme le confiait récemment son coach Paulo Fonseca.

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En effet, il a pu participer à l’entraînement individuel ce lundi. Le compte à rebours et désormais lancé pour l’ancien du Viktoria Plzen afin d’être disponible pour ce jeudi et le huitième de finale retour de Ligue Europa contre le Celta de Vigo.