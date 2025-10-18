OL : le constat amer de Rachid Ghezzal après la défaite contre Nice

Entré en jeu à la 68e minute de jeu à la place de Karabec, Rachid Ghezzal n’a pas pu inverser la tendance face à un OGC Nice solide cet après-midi (3-2). Frustré de la défaite contre le Gym, l’ancien international algérien a livré un constat logique au micro de Ligue 1+.

La suite après cette publicité

« Je pense que ce soir, nous avons manqué de solidité défensive. Avec l’équipe qu’ils alignaient, ils ont joué en contre et ont été efficaces, ils nous ont fait mal. Dans l’ensemble, je pense que nous avons eu la maîtrise du ballon, mais il nous a manqué de la rigueur défensive. Peut-être que le coach nous avait demandé de nous concentrer sur notre match, et aujourd’hui, nous avons manqué d’application sur certaines tâches », a déclaré Rachid Ghezzal.