OL : 3 titulaires absents face au HAC

Dimanche à 15 heures, l’Olympique Lyonnais va accueillir le HAC en Ligue 1. Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur tous ses joueurs comme il l’a précisé ce vendredi en conférence de presse.

« Ruben Kluivert a repris l’entraînement aujourd’hui, je pense qu’il sera apte pour le match. Clinton Mata et Tanner Tessmann ne sont pas prêts et Ainsley Maitland-Niles sera suspendu. Le programme, c’est du repos et de la vidéo. Le match est à 15 heures, les joueurs ont beaucoup travaillé, c’était physiquement exigeant. Il faut se reposer pour le match.» Habituellement titulaires, Mata, Tessmann et AMN manqueront à l’appel.