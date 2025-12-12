Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique fait l’éloge de Matvey Safonov

Titulaire lors des deux derniers matches du PSG, le Russe a fait bonne impression. De quoi lui permettre d’inverser la tendance ?

Par Matthieu Margueritte
2 min.
Après avoir joué la doublure de Gianluigi Donnarumma la saison passée, Matvey Safonov doit cette fois gérer la concurrence de Lucas Chevalier. Malheureusement pour le Russe, la donne a quelque peu changé cette année puisque l’ancien Lillois a disputé tous les matches du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Un coup dur pour Safonov qui a dû se contenter des matches amicaux de son pays pour avoir du temps de jeu.

Et puis il y a eu ce tacle non maîtrisé du Monégasque Lamine Camara sur la cheville de Lucas Chevalier. Un tacle sanctionné par un simple carton jaune, mais qui aurait pu blesser plus gravement le gardien parisien. Blessé, Chevalier a dû céder sa place à Safonov pour les matches contre Rennes (5-0) et l’Athletic (0-0). Deux rencontres lors desquelles le Russe a répondu présent, notamment contre les Bretons en réalisant deux parades exceptionnelles.

«Il a montré son niveau»

Face à un Chevalier titulaire, mais de plus en plus critiqué pour ses prestations mitigées, Matvey Safonov peut-il avoir une chance d’inverser la hiérarchie ? Interrogé à ce sujet, Luis Enrique n’a bien évidemment pas fait de grandes annonces, mais il a clairement félicité l’ancien pensionnaire de Krasnodar. « Lucas a eu cette petite blessure, il a fait l’entraînement comme d’habitude. On a pu voir Safonov, qui n’a pas joué depuis le début de la saison. Il a montré son niveau, son professionnalisme, sa personnalité. Je suis content de savoir qu’on a trois top gardiens », a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse, avant d’en remettre une couche.

« Ça dépend tout le temps. J’ai beaucoup de confiance dans les trois gardiens. C’est important pour les joueurs de savoir qu’ils doivent se tenir prêts quand il y a des opportunités. Safonov a montré ça, j’aime avoir trois gardiens demain », a-t-il indiqué, avant de rester évasif quand un journaliste lui a demandé si Safonov pouvait débuter le match à Metz. « On va voir ». Réponse demain à 19h, d’autant que Lucas Chevalier ne fait plus partie du point médical et qu’il est donc à nouveau disponible pour son entraîneur.

