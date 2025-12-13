Menu Rechercher
2 - 3
87'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 16e journée
Metz
2 - 3
MT : 1-2
87'
PSG
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
80'
2 - 3
G. Tsitaishvili (PD G. Hein)
63'
1 - 3
(PD Lee Kang-In) D. Doué
mi-temps
1 - 2
42'
1 - 2
J. Deminguet
39'
0 - 2
(PD I. Mbaye) Q. Ndjantou
31'
0 - 1
(PD Lee Kang-In) Gonçalo Ramos
Voir le live commenté
Classement live 1 PSG 36 18 Metz 11
Possession 63% PSG Metz
Tirs 9 4 5 5 9 14
Grosses occasions créées 100% PSG 2 Metz 0
Compositions Metz 4-2-3-1 PSG 4-3-3
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye 2
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Quentin Ndjantou 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2/2 100% #3 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 3/4 75%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye 4 #2 Logo Metz Habib Diallo 2 #3 Logo Metz Boubacar Traoré 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 124 #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 100
Tirs (%)
#1 Logo Metz Maxime Colin 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Metz Giorgi Tsitaishvili 4/5 80% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 6/8 75% #3 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Metz Boubacar Traoré 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Metz Habib Diallo 4/6 67% #2 Logo Metz Boubacar Traoré 2/5 40% #3 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 2/5 40%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 0/5 0% #2 Logo Metz Terry Yegbe 0/4 0% #3 Logo Metz Gauthier Hein 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Metz Koffi Kouao 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 0/3 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 42/42 100% #2 Logo Metz Maxime Colin 38/38 100% #3 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 52/53 98%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 20

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
7% 35% 58%
Série en cours
D
D
D
V
V
N
V
D
V
V
Rencontres précédentes
12% 3 Victoires 8% 2 Nuls 81% 21 Victoires

Blessures & suspensions

Jessy Deminguet Jessy Deminguet Blessure au talon Pape Sy Pape Sy Blessure à la tête Benjamin Stambouli Benjamin Stambouli Ischio-jambiers
Lucas Beraldo Lucas Beraldo Blessure au mollet Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Maladie Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure à la cheville Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Achraf Hakimi Achraf Hakimi Blessure à la cheville

Top commentaires

Guilhermino Morais 20:07 Bonne seconde mi-temps à tous les parisiens et amoureux du football… Et…, un peu moins bonne aux trolls / haters ! ^^ 5
Match Metz - PSG en direct commenté

16e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 13 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Metz et PSG (Ligue 1 McDonald's, 16e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16e journée de Ligue 1 McDonald's entre Metz et PSG. Ce match aura lieu le samedi 13 décembre 2025 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Metz et PSG.

Arbitres

Romain Lissorgue arbitre principal
0.1
4.6
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Youssef El Hamzaoui arbitre assistant
Yannick Boutry arbitre assistant
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Eddy Rosier quatrième arbitre
Alexandre Castro arbitre VAR
Cédric Dos Santos arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Saint-Symphorien Longeville-lès-Metz
Stade Saint-Symphorien
  • Année de construction : 1923
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 30000
  • Affluence moyenne : 14447
  • Affluence maximum : 28551
  • % de remplissage : 52

Match en direct

Date 13 décembre 2025 19:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 16
Diffusion Ligue 1+
Code FCM-PSG
Zone France
Équipe à domicile Metz
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Metz et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 décembre 2025 à 19:00 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Metz et PSG ?

Metz : le coach S. Le Mignan a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. Fischer, M. Colin, T. Yegbe, J. Gbamin, K. Kouao, B. Traoré, J. Deminguet, G. Tsitaishvili, G. Hein, M. Mbaye, H. Diallo.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, Lee Kang-In, Vitinha, Fabián Ruiz, Q. Ndjantou, Gonçalo Ramos, I. Mbaye.

Qui arbitre le match Metz PSG ?

Romain Lissorgue est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Metz PSG ?

Longeville-lès-Metz accueille le match au Stade Saint-Symphorien.

Quelle est la date et l'heure du match Metz PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 décembre 2025, coup d'envoi 19:00.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : Gonçalo Ramos 31', Q. Ndjantou 39', D. Doué 63'.

Qui a marqué des buts pour Metz ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Metz : J. Deminguet 42', G. Tsitaishvili 80'.

