Match Metz - PSG en direct commenté
16e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 13 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Metz et PSG (Ligue 1 McDonald's, 16e journée)
Ce match aura lieu le samedi 13 décembre 2025 à 19:00.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Metz et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 décembre 2025 à 19:00 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Metz et PSG ?
Metz : le coach S. Le Mignan a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. Fischer, M. Colin, T. Yegbe, J. Gbamin, K. Kouao, B. Traoré, J. Deminguet, G. Tsitaishvili, G. Hein, M. Mbaye, H. Diallo.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, Lee Kang-In, Vitinha, Fabián Ruiz, Q. Ndjantou, Gonçalo Ramos, I. Mbaye.
- Qui arbitre le match Metz PSG ?
Romain Lissorgue est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Metz PSG ?
Longeville-lès-Metz accueille le match au Stade Saint-Symphorien.
- Quelle est la date et l'heure du match Metz PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 décembre 2025, coup d'envoi 19:00.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : Gonçalo Ramos 31', Q. Ndjantou 39', D. Doué 63'.
- Qui a marqué des buts pour Metz ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Metz : J. Deminguet 42', G. Tsitaishvili 80'.