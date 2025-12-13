Menu Rechercher
PSG : les mots de Ndjantou après son premier but en Ligue 1

Quentin Ndjantou en action avec le PSG.
Metz 2-3 PSG

Ce samedi 13 décembre 2025 fera date dans la carrière de Quentin Ndjantou. Il résonnera désormais comme la date de son premier but en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. C’est le FC Metz qui en a fait les frais ce soir (2-3), au plus grand bonheur de l’attaquant de 18 ans.

«Je suis très content de la victoire, on a gagné, on a été bon collectivement, on a su bien défendre malgré les attaques de Metz. Mais ça a été un match très compliqué, on a su le remporter et faire preuve de caractère. Je suis très content d’avoir mis ce but. Déjà d’être sur ce terrain, jouer… je remercie le coach de m’avoir fait confiance aujourd’hui», savourait le titi parisien au micro de Ligue1+ après la rencontre.

