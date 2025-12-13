Coupe Intercontinentale : l’énorme sortie de Filipe Luis sur le PSG et Luis Enrique

Pendant que le PSG se décarcassait dans le froid messin cet après-midi, Flamengo et les Egyptiens du Pyramids FC se livraient un bras de fer sous la chaleur étouffante du Qatar, dans le cadre des demi-finales de Coupe Intercontinentale. Ce sont finalement les Brésiliens qui ont fait la décision grâce à des réalisations de Leo Pereira et de l’inoxydable Danilo (2-0).

La suite après cette publicité

L’identité de leur adversaire en finale n’a jamais été un mystère, puisque l’autre billet revenait automatiquement au PSG en sa qualité de vainqueur de la dernière Ligue des Champions. C’est logiquement en position de favoris que les Parisiens se présenteront mercredi à Doha, pour ce qui pourrait se conclure par un sixième trophée en 2025. Une année fabuleuse à tous les niveaux, qu’a pris le soin de saluer l’entraîneur de Flamengo, Filipe Luis, épatant depuis sa prise de fonction en 2024.

La suite après cette publicité

« On affronte le meilleur entraîneur et la meilleure équipe du monde »

« Chaque adversaire est différent, mais le PSG est la meilleure équipe du monde. Ils l’ont prouvé en remportant la Ligue des champions. Ils participent à ce tournoi parce qu’ils sont les meilleurs, et nous, avec toute l’humilité du monde, on va essayer de gagner et d’entrer dans l’histoire », a confié l’ancien joueur de l’Atlético de madrid, déjà vainqueur d’une Copa Libertadores, d’un championnat brésilien ou encore d’une Coupe du Brésil en tant que coach. « Luis Enrique a créé une équipe formidable, c’est SON équipe et les joueurs adhèrent à cette philosophie. Gagner des titres avec différents clubs, c’est extrêmement dur et je l’admire énormément. Sur le terrain, on a eu des différends, j’ai même été expulsé contre son Barça, contre Messi, mais aujourd’hui, je vois tout ce qu’il a accompli. Et quand je vois ça, je l’admire encore plus qu’avant. »

« Tout le monde veut gagner la finale, et dès demain, je commencerai à étudier Paris, à regarder beaucoup de matchs. Je suis certain que beaucoup d’équipes ont réussi à neutraliser le PSG, mais je suis aussi certain qu’on va devoir apprendre à souffrir. C’est une équipe avec une grande qualité technique et on va courir après le ballon. L’équipe de Luis Enrique est impressionnante. J’espère lui serrer la main avant le match. On affronte le vainqueur de la Ligue des Champions, avec le meilleur entraîneur et la meilleure équipe du monde. Notre seule chance de vaincre cet adversaire, c’est de sortir de match parfait ». Questionné sur le possible avantage qu’aurait son équipe en ayant déjà joué à Doha, Filipe Luis n’a pas souhaité s’enflammer. Il a même préféré en rigoler : « il n’y a quasiment pas de décalage horaire entre la France et le Qatar, et je peux vous garantir que leur vol sera très confortable. »